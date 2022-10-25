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Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 13:26

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, 2+1 ve 3+1 daire planları nasıl olacak? İşte il il TOKİ örnek daire görselleri!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk temel, 25 Ekim Salı günü atılıyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek TOKİ temel atma töreni ile 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eş zamanlı olarak atılacak. Hal böyleyken ''TOKİ evleri nasıl olacak?'' sorusu başvurularını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler soruyor: TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl konut yapacak? İşte, TOKİ sosyal konut planları ve 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, 2+1 ve 3+1 daire planları nasıl olacak? İşte il il TOKİ örnek daire görselleri!

81 il genelinde TOKİ konut, arsa ve işyeri için başvurular tüm hızıyla devam ederken 250 bin konut için ilk temelin atılacağı tarih gelip çattı. 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için TOKİ temel atma töreni 25 Ekim Salı günü yapılacak. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek tören ile 17 ilde toplam 5 bin 615 konutun temelleri atılacak. TOKİ'nin hangi ilde nasıl konut yapacağı da belli oldu. Bu noktada uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise ''2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl olacak, konut planları nasıl?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, TOKİ hangi ilde nasıl sosyal konut yapacak? İşte, il il TOKİ örnek daire fotoğrafları

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, 2+1 ve 3+1 daire planları nasıl olacak? İşte il il TOKİ örnek daire görselleri!

YÜZYILIN KONUT HAMLESİNDE İNŞAATLAR BAŞLIYOR!

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı.

250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi.

Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

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TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, 2+1 ve 3+1 daire planları nasıl olacak? İşte il il TOKİ örnek daire görselleri!

TOKİ EVLERİ İÇİN İLK TEMEL ATILIYOR!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevaplanan TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu.

TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller, 25 Ekim 2022 tarihinde 17 ilde eş zamanlı olarak atılacak.

Dar gelirli binlerce vatandaşı kira öder gibi yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, 2+1 ve 3+1 daire planları nasıl olacak? İşte il il TOKİ örnek daire görselleri!

TOKİ EVLERİ İLK İNŞAAT HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak.

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK? TOKİ hangi ilde nasıl konut yapacak, 2+1 ve 3+1 daire planları nasıl olacak? İşte il il TOKİ örnek daire görselleri!

TOKİ EV FİYATLARI 608 BİNDEN BAŞLIYOR

Valiliklere yazı yollayarak ihtiyaç ve beklentileri sorduklarını söyleyen Bakan Kurum, "Buna göre tespitler yapıldı ve projeler çalışılıyor. Vatandaşımız uygun şartlarda ev sahibi olacak" dedi.

Sosyal konutların yapımına devlet desteği sağlanarak fiyatlar düşürüldü. Maliyetin yaklaşık yüzde 40'ı sübvanse edildi. Bu şekilde 2+1 konut fiyatları 608 bin lira, taksitleri 2.280 liradan, 3+1 konut fiyatları 850 bin lira taksitleri 3.187 liradan başlıyor.

Aynı imkân arsa ve işyeri için de geçerli. 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde vatandaşlara sunulacak arsa projesi iki tipten oluşuyor.

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