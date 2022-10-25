Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk temel, 25 Ekim Salı günü atılıyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek TOKİ temel atma töreni ile 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eş zamanlı olarak atılacak. Hal böyleyken ''TOKİ evleri nasıl olacak?'' sorusu başvurularını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Kira öder gibi ev sahibi olmak isteyenler soruyor: TOKİ evleri nasıl olacak, hangi ilde nasıl konut yapacak? İşte, TOKİ sosyal konut planları ve 2+1 ve 3+1 TOKİ örnek daire görselleri…