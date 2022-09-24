TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

TOKİ indirim kampanyası hakkında açıklama Bakan Kurum'dan geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yıl 2. defa yapılacak olan kampanya, vatandaşları heyecanlandırdı. Hali hazırda TOKİ sosyal konut ile uğraşan Bakan Kurum, şimdi de indirim kampanyası hakkında detayları bildirdi. Borcunu erken ödeyen vatandaşlar için TOKİ indirim kampanyası detaylarını Bakan Murat Kurum paylaştı. TOKİ indirim şartları neler, TOKİ indirim ne zaman son gün soruları yanıt arıyor. İşte Bakan Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası hakkında detaylar…