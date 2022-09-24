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Haberler Yaşam TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 24.09.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 11:51

TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

TOKİ indirim kampanyası hakkında açıklama Bakan Kurum'dan geldi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) bu yıl 2. defa yapılacak olan kampanya, vatandaşları heyecanlandırdı. Hali hazırda TOKİ sosyal konut ile uğraşan Bakan Kurum, şimdi de indirim kampanyası hakkında detayları bildirdi. Borcunu erken ödeyen vatandaşlar için TOKİ indirim kampanyası detaylarını Bakan Murat Kurum paylaştı. TOKİ indirim şartları neler, TOKİ indirim ne zaman son gün soruları yanıt arıyor. İşte Bakan Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası hakkında detaylar…

TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

Bakan Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre kurada aldığı evi erkenden satmak isteyen vatandaşlar, belli bir indirim miktarı ile borçlarını erkenden kapatabilecek. Bunu duyan ev sahipleri, TOKİ indirim kampanyası ne zaman, TOKİ indirim şartları neler sorusunu yöneltiyor. Bakan Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası detaylarını paylaşarak vatandaşların cevaplarını yanıtladı. Peki, TOKİ indirim kampanyası şartları neler? İşte detaylar…

TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

BAKAN KURUMDAN İNDİRİM AÇIKLAMASI GELDİ

Bakan Murat Kurum TOKİ indirim kampanyası hakkında açıklamalarda bulundu. 22 Eylül 2022 tarihli açıklama şöyle:

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TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

"Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır.

TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TOKİ indirim kampanyası Bakan Murat Kurum tarafından duyurdu! TOKİ indirim ne zaman, şartları neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut /iş yeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül'de başlayacak.

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