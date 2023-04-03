Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:45

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

İlk Evim Arsa hak sahibi belirleme kura adımı İstanbul etabı ile tamamlanacak. 3 Nisan 2023 Pazartesi günü için TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez arsa kuraları bugün de devem edecek. 10 bin müstakil arsa listesi için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Kuraların tamamlanmasının ardından isim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve sorgulama sayfası…