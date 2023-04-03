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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 03.04.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 06:45

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

İlk Evim Arsa hak sahibi belirleme kura adımı İstanbul etabı ile tamamlanacak. 3 Nisan 2023 Pazartesi günü için TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez arsa kuraları bugün de devem edecek. 10 bin müstakil arsa listesi için TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Kuraların tamamlanmasının ardından isim listesi e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, canlı izle linki ve sorgulama sayfası…

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 3 Nisan 2023 Pazartesi bugün için araştırılmaya başlandı. 27 Mart'ta başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa başvuru sonuçları noter huzurunda açıklanıyor. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri 3 Nisan 2023 bugün de devam ediyor. İsim listesi Youtube canlı yayını ile duyurulurken hak sahibi belirleme kura sonuçları çekiliş sonrası e-devlet sayfası üzerinden sorgulanabilecek. İsimlerini listede göremeyen kişiler, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine yeniden başladı. İşte, 2023 İstanbul arsa kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası…

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

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TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında çekilecek.

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini buldu.

Yeni TOKİ arsa kura takvimine göre İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama 3 Nisan 2023: İlk Evim müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi sonuçları canlı izle ekranı

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

27 Mart-31 Mart 2023 tarihleri arasında 8 bin müstakil arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 2 bin arsa kaldı.

31 Mart 2023 tarihli canlı yayında yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 3 Nisan 2023 Pazartesi bugün kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Aşağıdaki link aracılığıyla TOKİ Youtube canlı izle kanalına ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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