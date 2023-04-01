Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 12:30

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

İlk Evim Arsa hak sahibi belirleme kurası İstanbul ile sona erecek. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Ancak 27 Mart'tan bu yana her gün saat 10.00'da başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kuraları bugün çekilmeyecek. Bu noktada müstakil arsa için başvuru yapan vatandaşlar, ''TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi bitti mi, neden yok, ne zaman devam edecek? İşte, tüm detaylar.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

TOKİ İstanbul arsa kura çekimi canlı izle ekranı 1 Nisan 2023 Cumartesi bugün için araştırılıyor. İlk Evim Arsa projesi kapsamında megakentte müşterek arsa başvurularının tamamı kabul edilmişti. 10 bin müstakil arsa başvuru sonuçları ise 27 Mart'tan bu yana açıklanmaya devam ediyor. İlk Evim Arsa kura sonucu sorgulama işlemleri bugün de gündemdeki yerini aldı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş sonrası hak sahibi belirleme kura sonuçları isim listesi e-devlet aracılığıyla sorgulanabilecek. Bugün canlı yayın ekranına ulaşamayan kişiler soruyor: TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi bitti mi, ne zaman devam edecek, neden yok? İşte, 2023 TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ve kuraların devam edeceği tarih…

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

İLK EVİM TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 bin sosyal konut projesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

Tuzla ilçesi için hak sahibi belirleme kurası 29 Mart 2023 tarihinde tamamlandı. Çatalca ve Silivri ilçeler için kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

Öte yandan İstanbul Merkez İlk Evim Arsa kuraları da 27 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı. Müşterek arsa seçeneğinde tüm başvurular kabul edilirken müstakil arsa için araştırmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMLERİ TAKVİMİ YAYINDA!

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılan TOKİ arsa kura çekimi ile toplam 66 bin 237 arsa hak sahiplerini buldu.

Yeni TOKİ arsa kura takvimine göre İstanbul kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlandı.

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

27 Mart-31 Mart 2023 tarihleri arasında 8 bin müstakil arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 2 bin arsa kaldı.

31 Mart 2023 tarihli canlı yayında yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren devam edeceği belirtildi.

Aşağıdaki link aracılığıyla TOKİ Youtube canlı izle kanalına ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

23 Mart: Bursa, Sivas

24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı

27 Mart: Antalya, İstanbul

SON DAKİKA