Haberler Yaşam TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

Giriş Tarihi: 01.04.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 12:30

TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi sorgula 2023: Müstakil TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?

İlk Evim Arsa hak sahibi belirleme kurası İstanbul ile sona erecek. TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi canlı izle ekranı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Ancak 27 Mart'tan bu yana her gün saat 10.00'da başlayan İstanbul Merkez 10 bin müstakil arsa kuraları bugün çekilmeyecek. Bu noktada müstakil arsa için başvuru yapan vatandaşlar, ''TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bitti mi, ne zaman devam edecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları sorgulama ekranı ile isim listesi bilgileri erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura çekilişi bitti mi, neden yok, ne zaman devam edecek? İşte, tüm detaylar.