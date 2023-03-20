TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İstanbul sonuçları İlk Evim kuralarında son adım olacak. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek kuralar başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile araştırılıyor. Toplamda 50 bin konut emekli, engelli, genç gibi kategorilerde gerçekleştirilen kura çekimleri ardından hak sahiplerini buluyor. 20 Mart 2023 bugün TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi netleşmeye devam ediyor. Canlı yayın Toplu Konut İdaresi Youtube ekranında. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı…