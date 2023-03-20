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Haberler Yaşam TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:43

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İstanbul sonuçları İlk Evim kuralarında son adım olacak. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde çekilecek kuralar başladı. TOKİ İstanbul kura sonuçları e devlet sorgulama ekranı ile araştırılıyor. Toplamda 50 bin konut emekli, engelli, genç gibi kategorilerde gerçekleştirilen kura çekimleri ardından hak sahiplerini buluyor. 20 Mart 2023 bugün TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi netleşmeye devam ediyor. Canlı yayın Toplu Konut İdaresi Youtube ekranında. İşte, TOKİ İstanbul kura sonuçları canlı izle ekranı…

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle araştırmaları başladı. Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleşen Tuzla kuraları 16-29 Mart tarihleri arasında çekilmeye devam edecek. Sosyal konut projesi Avrupa Yakası ilçelerinin de çekilmesiyle son bulacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları e devlet sorgulama işlemleri başladı. 20 bin 920 konut bu ilçede hak sahipleri ile buluşuyor. İşte, 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları sorgulama isim listesi…

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

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TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TUZLA'DA BAŞLADI

TOKİ İstanbul kura çekimi bugün Tuzla ile başladı. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENİYOR

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ İSTANBUL ESENLER, BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY KURA TARİHLERİ 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.

Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başladı.

İşte diğer ilçelerde TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

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