TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA | 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izle ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ İLE 20.920 HAK SAHİBİ BELİRLENİYOR

İstanbul'da inşa edilecek 50 bin sosyal konut için TOKİ Tuzla kura çekimi başladı. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi'nin kurduğu çadırlarda gerçekleştiriliyor.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak.

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