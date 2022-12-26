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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 22:24

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 13 Ocak 2023 tarihine kadarki Sosyal Konut kura çekilişleri takvimi yayımladı. Sosyal Konut kapsamında 50 bin 2+1 3+1 ev, TOKİ İstanbul kura sonuçları ile belli olacak. Başvuru yapan adaylar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları bu sebeple takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde TOKİ İstanbul kura çekilişi gerçekleştirilecek. 2+1 3+1 evler sahiplerini yakında bulacak. 50 bin ev, İstanbul'un 7 ilçesinde yapılmayı bekliyor. Vatandaşlar da TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller çekildi.

Yeni takim Ocak ayı için belli oldu!

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

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