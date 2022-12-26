Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.12.2022 22:23 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 22:24

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 3+1 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul TOKİ kura çekimi hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 13 Ocak 2023 tarihine kadarki Sosyal Konut kura çekilişleri takvimi yayımladı. Sosyal Konut kapsamında 50 bin 2+1 3+1 ev, TOKİ İstanbul kura sonuçları ile belli olacak. Başvuru yapan adaylar, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyuruları bu sebeple takip ediliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…