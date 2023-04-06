TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: (2+1, 3+1) Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi TOKİ İstanbul kura sonuçları gündemde yer alıyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için ayrı ayrı belli olan kuralar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde genç, emekli, engelli kategorileri ayrı değerlendiriliyor. Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. Şimdi sıra TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler çekiliş sonuçlarında. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle linki ile 6 Nisan 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula ekranı