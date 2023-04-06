Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: (2+1, 3+1) Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.04.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 07:20

TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: (2+1, 3+1) Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

Toplu Konut İdaresi TOKİ İstanbul kura sonuçları gündemde yer alıyor. Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için ayrı ayrı belli olan kuralar noter huzurunda canlı yayında açıklanıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde genç, emekli, engelli kategorileri ayrı değerlendiriliyor. Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu. Şimdi sıra TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler çekiliş sonuçlarında. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle linki ile 6 Nisan 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: 2+1, 3+1 Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İstanbul kura sonuçları ile milyonların sorgulamaları sürüyor. Megakent İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Silivri'de tamamlanırken Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kurası çekiliyor. 1 Nisan'da başlayan Avrupa Yakası kura listesi ise 19 Nisan'da tamamlanacak. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut sahibine teslim edilecek. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı ve 6 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler İstanbul TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: 2+1, 3+1 Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1 Nisan'da başladı ve 19 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

Kuralar Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: 2+1, 3+1 Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi takip ediliyor:

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: 2+1, 3+1 Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı aracılığıyla kontrol edilebilecek.

Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

e-Devlet 'Talep toplama projeleri için hak sahipliği kura sonucu sorgulama' butonunu kullanarak hem arsa hem de sosyal konut hak sahipliği sorgulanabilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura sonuçları 6 Nisan: 2+1, 3+1 Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ve e-Devlet ile isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

27 Mart-31 Mart 2023 tarihleri arasında 8 bin müstakil arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye sadece 2 bin arsa kaldı.

31 Mart 2023 tarihli canlı yayında yapılan açıklamada arsa kura çekilişlerinin 3 Nisan 2023 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

MÜŞTEREK ARSA BAŞVURULARININ TAMAMI KABUL EDİLDİ!

İstanbul Merkez İlk Evim Müşterek Arsa Projesi 28 bin 954 parsele yapılan başvuruların tamamı kabul edildi. Böylece bütün başvurular onaylanmış oldu.

Aşağıdaki link aracılığıyla TOKİ Youtube canlı izle kanalına ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA