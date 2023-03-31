TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi 1 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayacak. Bu nedenle canlı izle ekranı henüz erişime açılmadı.

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