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Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 31.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 12:10

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

İlk Evim hak sahibi belirleme süreci İstanbul ile sona erecek. 16 Mart-29 Mart tarihleri arasında Tuzla, Çatalca ve Silivri sosyal konut çekilişleri sona ererken gözler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihlerine çevrildi. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı Nisan ayında erişime açılacak. 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri canlı yayın ardından e devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bu noktada Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama işlemleri Arnavutköy, Başakşehir, Esenler için başlıyor. Tuzla, Çatalca ve Silivri kuraları 16 Mart-29 Mart tarihleri arasında tamamlandı. İlk Evim sosyal konut kura takvimine göre Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için kuralar Nisan ayında çekilecek. 28 bin 340 konutun hak sahibi bulacağı Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kuraları Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak olup 2+1 3+1 isim listesi bilgileri e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı ile öğrenilecek. Peki, 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ 16 MART-19 NİSAN ARASINDA TAMAMLANACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi.

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TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Çatalca ve Silivri hak sahibi belirleme kurası Silivri Alibey Sor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde inşa edilecek 28 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası ise 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek.

İstanbul kuralarının tamamlanmasının ardından "İlk Evim" projesi kuraları sona erecek.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekimi 1 Nisan 2023 Cumartesi günü başlayacak. Bu nedenle canlı izle ekranı henüz erişime açılmadı.

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin resmi Youtube adresine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

İşte, TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

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