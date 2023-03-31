TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı mı? 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama

İlk Evim hak sahibi belirleme süreci İstanbul ile sona erecek. 16 Mart-29 Mart tarihleri arasında Tuzla, Çatalca ve Silivri sosyal konut çekilişleri sona ererken gözler Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura tarihlerine çevrildi. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izle ekranı Nisan ayında erişime açılacak. 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri canlı yayın ardından e devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bu noktada Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ve e-Devlet kura sonucu sorgulama ekranı…