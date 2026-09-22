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Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:14

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ kiralık konut projesinde başvuru süresi sona yaklaşıyor. Projeden yararlanmak isteyenlerin gelir, ikamet ve konut sahipliği başta olmak üzere belirlenen koşulları taşıması gerekiyor. TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler? İşte, e-Devlet ekranı ve süreçle ilgili ayrıntılar…

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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvurular alınmaya devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları, kira süresi ve hak sahipliği sürecine ilişkin ayrıntıları yakından inceliyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?

İlk etapta tahsis edilecek 1.071 kiralık sosyal konut için başvurular 25 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından kura çekimi ve ilk teslimatlar 2026 Ekim ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşlemler yalnızca e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" ekranından gerçekleştiriliyor. Projeye başvururken herhangi bir ücret de alınmıyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyenlerin belirlenen temel koşulları taşıması gerekiyor. Başvuru şartları şöyle:

  • T.C. vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamak
  • İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet ediyor olmak
  • Bir hane adına yalnızca bir başvuru yapmak
  • Başvuru sahibi veya eşinin üzerine kayıtlı bağımsız konut bulunmaması
  • Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut alıp satmamış olmak
  • Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
  • Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde aktif asil ya da yedek hak sahibi olmamak
  • Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması
  • Evli olmak; 65 yaşını dolduranlarda evlilik şartı aranmıyor
  • Başvurulan kategori için açıklanan özel koşulları taşımak
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELLERİ NE KADAR?

Konutların aylık bedelleri daire tipine göre değişiyor. TOKİ'nin açıkladığı başlangıç tutarları 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 konutlarda 12 bin TL, 3+1 konutlarda 15 bin TL ve 4+1 konutlarda 18 bin TL olarak belirlendi.

Teslimden sonraki ilk 12 ay kira artışı yapılmayacak. Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında bedeller TÜFE oranına göre güncellenecek.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

Konutlar İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşlara sunuluyor. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy proje kapsamındaki ilçeler arasında yer alıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

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