TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN KİRA BEDELLERİ NE KADAR?

Konutların aylık bedelleri daire tipine göre değişiyor. TOKİ'nin açıkladığı başlangıç tutarları 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 konutlarda 12 bin TL, 3+1 konutlarda 15 bin TL ve 4+1 konutlarda 18 bin TL olarak belirlendi.

Teslimden sonraki ilk 12 ay kira artışı yapılmayacak. Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında bedeller TÜFE oranına göre güncellenecek.