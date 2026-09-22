Haberler
Galeri
Yaşam
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 22.09.2026 10:14
TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU EKRANI 2026 | TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler?
İstanbul'da hayata geçirilen TOKİ kiralık konut projesinde başvuru süresi sona yaklaşıyor. Projeden yararlanmak isteyenlerin gelir, ikamet ve konut sahipliği başta olmak üzere belirlenen koşulları taşıması gerekiyor. TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman sona erecek, şartlar neler? İşte, e-Devlet ekranı ve süreçle ilgili ayrıntılar…