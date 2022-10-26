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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:36

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. İlk evim ilk işyerim adı altında gerçekleşen ve özellikle genç yaştaki vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan dev projeyle ilgili olarak "2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere 81 il genelinde gerçekleşecek olan projeyle ilgili çekiliş tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.