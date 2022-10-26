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Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 11:36

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. İlk evim ilk işyerim adı altında gerçekleşen ve özellikle genç yaştaki vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan dev projeyle ilgili olarak "2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere 81 il genelinde gerçekleşecek olan projeyle ilgili çekiliş tarihi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ başvuru sonuçları için kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak "Hak Sahibi Belirleme" kurası ile belirlenecek. Hal böyleyken "2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Ömer Bulut'tan açıklama gelmişti. İşte TOKİ kura çekimi sonuç tarihi ve detaylar.

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi ile ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut tarafından yapıldı.

TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bulut, kura çekiminin 31 Ekim'den sonraki ilk haftada başlayacağını duyurdu.

TOKİ kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasına göre 31 Ekim'den sonraki ilk hafta başlayacak.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 TARİHİ TAKVİMİ: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir." Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ KONTENJANLARI HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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