Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 06:56

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesi için kritik haftaya gelindi. Yapılacak TOKİ kura çekilişi sonrası il il isim listesi ile sonuçlar açıklanacak. Projeye yaklaşık 8 milyon başvurunun alındığı bilinirken evi olanların konut ve arsaya başvuramadığı şartlar arasında yer alıyor. Öte yandan; geçtiğimiz haftalarda TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamış ve 31 Ekim'den sonraki ilk hafta kura çekiminin başlayacağını duyurmuştu. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak? İşte 81 il için TOKİ kura çekilişi sonuçları ve detaylar.