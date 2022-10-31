Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesi için kritik haftaya gelindi. Yapılacak TOKİ kura çekilişi sonrası il il isim listesi ile sonuçlar açıklanacak. Projeye yaklaşık 8 milyon başvurunun alındığı bilinirken evi olanların konut ve arsaya başvuramadığı şartlar arasında yer alıyor. Öte yandan; geçtiğimiz haftalarda TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamış ve 31 Ekim'den sonraki ilk hafta kura çekiminin başlayacağını duyurmuştu. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak? İşte 81 il için TOKİ kura çekilişi sonuçları ve detaylar.