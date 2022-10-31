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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 06:56

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesi için kritik haftaya gelindi. Yapılacak TOKİ kura çekilişi sonrası il il isim listesi ile sonuçlar açıklanacak. Projeye yaklaşık 8 milyon başvurunun alındığı bilinirken evi olanların konut ve arsaya başvuramadığı şartlar arasında yer alıyor. Öte yandan; geçtiğimiz haftalarda TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamış ve 31 Ekim'den sonraki ilk hafta kura çekiminin başlayacağını duyurmuştu. Peki; TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak? İşte 81 il için TOKİ kura çekilişi sonuçları ve detaylar.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

Yurt genelinde binlerce vatandaşın gündeminde yer alan TOKİ kura çekimi sonuçları için heyecan dorukta. 14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin "İlk Evim" kısmı için e-Devlet başvuruları 28 Ekim'de sona ermişti. İşte TOKİ kura çekilişi sonuçları hakkında güncel bilgiler.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 81 il için 2+1 / 3+1 TOKİ kura sonuçları 2022 e-Devlet ile ne zaman açıklanacak?

KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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