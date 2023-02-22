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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 00:20 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 00:23

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi araştırılıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından il il çekilen kuraların ertelendiği açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura tarihleri merak konusu oldu. Tarihi projeye başvuru yapan vatandaşlar "TOKİ kuraları ertelendi mi, İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İlk Evim adlı 250 bin sosyal konut projesinde kuraların Mart ayında sona ermesi bekleniyordu. Peki, 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak? İşte detaylar.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrası TOKİ kuraları ile ilgili flaş bir karar alınmıştı. 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde çekilmesi planlanan Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kuraları ertelenmişti. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için projeye başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura çekimi tarihleri için gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki, TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte son durum ve gelişmeler.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ İZMİR, AFYONKARAHİSAR, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişleri deprem nedeniyle ertelendi. Kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih ise henüz belli olmadı.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2023: TOKİ kuraları ertelendi mi, 2+1 3+1 İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

YENİ KURA TAKVİMİ PAYLAŞILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

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