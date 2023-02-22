TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi araştırılıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından il il çekilen kuraların ertelendiği açıklanmıştı. Bu gelişme sonrası Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kura tarihleri merak konusu oldu. Tarihi projeye başvuru yapan vatandaşlar "TOKİ kuraları ertelendi mi, İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İlk Evim adlı 250 bin sosyal konut projesinde kuraların Mart ayında sona ermesi bekleniyordu. Peki, 2023 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi gün başlayacak? İşte detaylar.