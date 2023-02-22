TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrası TOKİ kuraları ile ilgili flaş bir karar alınmıştı. 7-12 Şubat 2023 tarihlerinde çekilmesi planlanan Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir TOKİ kuraları ertelenmişti. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için projeye başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura çekimi tarihleri için gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Peki, TOKİ kuraları ertelendi mi, ne zaman çekilecek? İzmir ve İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte son durum ve gelişmeler.