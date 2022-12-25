250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası haftalık olarak güncellenen takvime göre çekilmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin TOKİ kura çekimi tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 5. Etap TOKİ kura takvimi ile 13 Ocak 2023 tarihine kadar kurası çekilecek iller belli oldu. Bu iller arasında Ankara da yerini aldı. Kurası tamamlanan illerdeki başvuru sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebilecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, Aralık/Ocak TOKİ kura çekimi takvimi ile kura sonuçları sorgulama ekranı…