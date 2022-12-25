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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 01:34 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 01:36

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası haftalık olarak güncellenen takvime göre çekilmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerin TOKİ kura çekimi tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 5. Etap TOKİ kura takvimi ile 13 Ocak 2023 tarihine kadar kurası çekilecek iller belli oldu. Bu iller arasında Ankara da yerini aldı. Kurası tamamlanan illerdeki başvuru sahipleri, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişebilecek. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte, Aralık/Ocak TOKİ kura çekimi takvimi ile kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

5. etap TOKİ kura çekimi takvimi ile 13 Ocak 2023 tarihine kadar kurası çekilecek iller kamuoyuna duyuruldu. Yayınlanan takvim ile beraber Ankara kura çekimi tarihi de belli oldu. Akabinde İstanbul ve İzmir TOKİ kura tarihleri için araştırmalar hız kazandı. İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda ve canlı olarak çekiliyor. 2+1 3+1 isim listesi ise TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden paylaşılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Aralık/Ocak TOKİ kura tarihleri takvimi ile kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

25 Aralık - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Nevşehir, Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

25 ARALIK - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

6 ilde gerçekleştirilecek 25 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Aralık/Ocak için yayında! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

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