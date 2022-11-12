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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 22:26

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesi için TOKİ kura çekimi her gün il bazında yapılıyor. Daha önce paylaşılan TOKİ kura tarihleri takvimi doğrultusunda 12 ilin kurası, 16 Kasım'da sona erecek. Tüm illerin TOKİ kura sonuçları ise Mart 2023'e kadar duyurulacak. 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ederken İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Bu 3 büyük ilde yaşayan milyonlarca vatandaş, "İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek hangi tarihte? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuraları 7 Kasım'dan bu yana il il çekilmeye devam ediyor. Yüzyılın en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlar, 2+1 veya 3+1 konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. Yayınlanan TOKİ kura tarihleri takvimi doğrultusunda ilk önce Doğu ve Güneydoğu illerinde inşa edilecek konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ kura çekimi sürecinin Mart 2023'te sonlanacağı öngörülürken özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara TOKİ kura tarihleri merak ediliyor. Hal böyleyken "İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2022 sosyal konut TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi güncel 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

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