Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesi için TOKİ kura çekimi her gün il bazında yapılıyor. Daha önce paylaşılan TOKİ kura tarihleri takvimi doğrultusunda 12 ilin kurası, 16 Kasım'da sona erecek. Tüm illerin TOKİ kura sonuçları ise Mart 2023'e kadar duyurulacak. 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekilişi tüm hızıyla devam ederken İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri araştırılıyor. Bu 3 büyük ilde yaşayan milyonlarca vatandaş, "İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kuraları ne zaman çekilecek hangi tarihte? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi