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Haberler Yaşam TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 09:36

TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi başvurularında son adımlar atılıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura tarihleri konusunda araştırmalarına başladı. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama araştırmaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından kura tarihi verilirken adaylar hak sahiplerinin belirleneceği süreç hakkında 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı? İşte, tüm merak edilenler…

TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, kura çekimi ne zaman soruları arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. Bir süredir yanıt arayan süreçle ilgili olarak Başkan Ömer Bulut'tan açıklama geldi. Gelen açıklamaya göre adaylar, hak sahipliği kurası için bekletilmeyecek. Peki, TOKİ kura sonuçları 2+1, 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, canlı yayında mı belli olacak? İşte, TOKİ kura tarihleri 2022…

TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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