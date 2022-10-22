TOKİ kura tarihleri 2022 belli oldu! 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi başvurularında son adımlar atılıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar TOKİ kura tarihleri konusunda araştırmalarına başladı. İstanbul, İzmir, Ankara kura çekilişi başta olmak üzere 81 ilde sosyal konut başvuru sonucu sorgulama araştırmaları hız kazandı. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından kura tarihi verilirken adaylar hak sahiplerinin belirleneceği süreç hakkında 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, 3+1, 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, canlı yayınlanacak mı? İşte, tüm merak edilenler…