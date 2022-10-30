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Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 07:27

TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ kura tarihleri 2022 Başkan Ömer Bulut tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut çalışması olan sosyal konut projesi kura çekilişi ile son adımını tamamlıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde konut adımı sona geldi. TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu. TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı ile TOKİ kura tarihleri…

TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. 3+1 2+1 konut sonucu sorgulama için e devlet ekranına başvuruluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut tarafından açıklanan tarihler vatandaşların sonuçlar için çok beklemeyeceğini ortaya koymuş oldu. TOKİ başvuru sonucu öğrenme e devlet ekranı ziyaret edilmeye başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU!

A Para ekranlarında konuşan Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek.

Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, geçtiğimiz günlerde 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıklamıştı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer vermişti:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

KURA ÇEKİLİŞİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayın programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

Bakan Kurum 2022'nin kasım ayında etap etap başlayacak kura çekiminin 2023 mart ayında tamamen sonlanacağını duyurdu.

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