TOKİ KURA ÇEKİMİ tarihleri 2022: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman ve nasıl öğrenilir? Başvuru sonucu sorgulama e devlet ekranı

TOKİ kura tarihleri 2022 Başkan Ömer Bulut tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut çalışması olan sosyal konut projesi kura çekilişi ile son adımını tamamlıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde konut adımı sona geldi. TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu. TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir, ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı ile TOKİ kura tarihleri…