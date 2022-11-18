Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 18.11.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 06:19

TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 11 il için TOKİ kura tarihleri netleşmiş oldu. Yeni takvimin paylaşılmasıyla beraber Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. İl il çekilen 2+1 3+1 konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Bu bağlamda TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başvuru yapanların gündeminde. İşte, TOKİ kura çekimi canlı izle sayfası ve 2+1 3+1 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi gündemin en sıcak konu başlıklarından biri olmaya deva ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek kura çekilişi süreci ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ile başladı. Emekli, genç, engelli kategorilerinde başvuruları alınan sosyal konut projesinde 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi de belli oldu. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere tüm şehirlerin kura tarihleri sorgulanıyor. Öte yandan canlı yayında yapılan çekilişler sonrası 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları da hız kazanmış durumda. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 güncel TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ve TOKİ kura çekimi canlı yayın izle kanalı!

TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Batman, Iğdır, Mardin, Van, Ağrı, Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis, Kilis ve Muş illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

18 Kasım 2022 Cuma (bugün) Gaziantep ve Bitlis'te kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

12 İLDE 21 BİN 893 KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen projenin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.

7-16 Kasım 2022 tarihleri arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.

TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

17-28 KASIM 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA: 2. ETAP BAŞLADI!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. 11 il için yeni TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu.

TOKİ kura çekilişi ikinci etabı, 17 Kasım 2022 Perşembe günü Kilis ve Muş illeri ile başladı ve 28 Kasım'a kadar devam edecek.

TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

17-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.

SON DAKİKA