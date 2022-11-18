TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi gündemin en sıcak konu başlıklarından biri olmaya deva ediyor. 81 ilde gerçekleştirilecek kura çekilişi süreci ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ile başladı. Emekli, genç, engelli kategorilerinde başvuruları alınan sosyal konut projesinde 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi de belli oldu. Bu gelişme sonrası İstanbul, Ankara, İzmir illeri başta olmak üzere tüm şehirlerin kura tarihleri sorgulanıyor. Öte yandan canlı yayında yapılan çekilişler sonrası 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları da hız kazanmış durumda. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman başlıyor, kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 güncel TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi ve TOKİ kura çekimi canlı yayın izle kanalı!