TOKİ kura tarihleri takvimi 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2+1 3+1 Sosyal konut isim listesi sorgulama

İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesinde 17-28 Kasım 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 11 il için TOKİ kura tarihleri netleşmiş oldu. Yeni takvimin paylaşılmasıyla beraber Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu soruları yanıt aramaya başladı. İl il çekilen 2+1 3+1 konut kuraları 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Bu bağlamda TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı başvuru yapanların gündeminde. İşte, TOKİ kura çekimi canlı izle sayfası ve 2+1 3+1 TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı.