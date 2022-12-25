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Haberler Yaşam TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 06:33

TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi, birçok ilçe için dün belirlendi. Bugün Sulusaray, Merkez Göre, Derinkuyu, Acıgöl, Merkez Kaymaklı, Merkez Çat, Hacıbektaş ve Tatlarin ilçeleri için kuralar çekilecek. 13 farklı ilçede 1189 konut, TOKİ Nevşehir kura çekimi ile belli olacak. Vatandaşlar da TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi hakkında araştırmalar yapıyor. TOKİ Nevşehir kura canlı izle ekranı, vaktinde vatandaşlara açılacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Nevşehir isim listesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile vatandaşlar 2+1 ve 3+1 evlerin kuralarını canlı takip edebilecek. Noter huzurunda yapılacak kuralarda engelli, gazi yakını, emekli, genç ve diğer kategorilerinde sonuçlar açıklanacak. Vatandaşlar da TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Nevşehir kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nevşehir TOKİ canlı kura çekilişi 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

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TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ NEVŞEHİR CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

NEVŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Nevşehir TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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