Haberler Yaşam TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 25.12.2022 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 06:33

TOKİ Nevşehir kura sonuçları canlı izle ekranı || 25 Aralık 2022 2+1 3+1 TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi, birçok ilçe için dün belirlendi. Bugün Sulusaray, Merkez Göre, Derinkuyu, Acıgöl, Merkez Kaymaklı, Merkez Çat, Hacıbektaş ve Tatlarin ilçeleri için kuralar çekilecek. 13 farklı ilçede 1189 konut, TOKİ Nevşehir kura çekimi ile belli olacak. Vatandaşlar da TOKİ Nevşehir kura sonuçları isim listesi hakkında araştırmalar yapıyor. TOKİ Nevşehir kura canlı izle ekranı, vaktinde vatandaşlara açılacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Nevşehir kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ Nevşehir isim listesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar…