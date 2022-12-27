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Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 14:17

TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları netleşiyor!

TOKİ orta gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' sorulara yanıt aranırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama geldi. Bakan Kurum, orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirilecek ucuz konut kampanyası için tarih verdi. Söz konusu kampanya için Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bankalar arasında çalışmalar sürüyor. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? İşte, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm detaylar...

TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları netleşiyor!

TOKİ orta gelir grubu konut projesi için geri sayım sürüyor. TOKİ orta gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Kurum, orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilecek ucuz konut kampanyasının detaylarını duyurmuş ve tarih vermişti. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş, ''TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt arıyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni konut kampanyası için kredi faiz oranları farklı olacak. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak. İşte, 2022 TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası hakkında tüm merak edilenler…

TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları netleşiyor!

BAKAN KURUM ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ İÇİN TARİH VERDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye konut kampanyası için açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" ifadelerini kullandı ve yeni konut kampanyası için tarih verdi.

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TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları netleşiyor!

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Kurum'dan dikkat çeken orta gelir grubu konut projesi açıklama geldi.

TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları netleşiyor!

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yılsonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz.

Burada şunu istiyoruz. Konut arzının artırılmasına yönelik bir finansal destek. Diğer taraftan da ilk evini alacak vatandaşlara ayrıcalık sağlayacak güzel bir kampanya olması.

TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları netleşiyor!

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz kendi içinde de bu kampanyaları yürütecek. Orta gelirliye konut kampanyası için de kura sistemi yapacağız. Bu ilk defa olacak. Anadolu'daki tüm müteahhitlerimizle dalga dalga bu projeyi büyüteceğiz.

Evinin olup olmaması öncelik olacak. Evi olmayanlara pozitif bir ayrıcalık olacak. Bu vatandaşlarımızın kredi faiz oranları farklı olacak.

Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.

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