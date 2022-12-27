Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz kendi içinde de bu kampanyaları yürütecek. Orta gelirliye konut kampanyası için de kura sistemi yapacağız. Bu ilk defa olacak. Anadolu'daki tüm müteahhitlerimizle dalga dalga bu projeyi büyüteceğiz.

Evinin olup olmaması öncelik olacak. Evi olmayanlara pozitif bir ayrıcalık olacak. Bu vatandaşlarımızın kredi faiz oranları farklı olacak.

Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.