TOKİ orta gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu noktada ''TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' sorulara yanıt aranırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan flaş açıklama geldi. Bakan Kurum, orta gelir grubuna yönelik olarak hayata geçirilecek ucuz konut kampanyası için tarih verdi. Söz konusu kampanya için Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bankalar arasında çalışmalar sürüyor. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? İşte, TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm detaylar...