Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:10

TOKİ Şırnak ve Hakkari kura tarihleri 2025: Kura çekimi ne zaman, hangi ilçede kaç konut yapılacak?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura maratonu başladı. Adıyaman ile başlayan süreçte gözler bölgenin diğer illerine çevrildi. Binlerce vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği TOKİ Şırnak ve Hakkari kura çekimi tarihleri, saatleri ve yerleri resmen açıklandı. Toplamda binlerce konutun hak sahibini bulacağı çekilişlerde, ilçelere göre konut dağılımı da netleşti. İşte Şırnak ve Hakkari kura tarihi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Şırnak ve Hakkari için geri sayım başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek çekilişlerle, sosyal konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. İşte, TOKİ Şırnak ve Hakkari kura tarihleri:

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adıyaman'da başlayan TOKİ 500 bin konut kura takviminde bir sonraki adım Şırnak ve Hakkari olacak. Şırna'ta 1492 konut yapılacak ve bu konutların kurası 30 Aralık'ta gerçekleşecek.

15 Temmuz Kongre Salonu'ndaki kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak.

ŞIRNAK'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez: 300

Beytüşşebap: 90

Cizre: 200

Güçlükonak: 79

İdil: 500

Silopi: 300

Uludere: 23

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hakkari TOKİ kuraları 30 Aralık Salı günü çekilecek. Hakkari Merkez Spor Salonu'ndaki kurada 1557 konutun hak sahipleri belirlenecek.

HAKKARİ'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez: 600

Merkez Durankaya: 27

Çukurca: 100

Derecik: 80

Şemdinli: 200

Yüksekova: 450

Yüksekova Büyükçiftlik: 50

Yüksekova Esendere: 50

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimlerinin yapıldığı günün akşamında sistemde ilan edilmesi bekleniyor. Hak sahipleri kurayı canlı takip edebildikleri gibi daha sonra sorgulama da yapabilecek.