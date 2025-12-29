TOKİ Şırnak ve Hakkari kura tarihleri 2025: Kura çekimi ne zaman, hangi ilçede kaç konut yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Şırnak ve Hakkari için geri sayım başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek çekilişlerle, sosyal konutların asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. İşte, TOKİ Şırnak ve Hakkari kura tarihleri: