Haberler Yaşam TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

Giriş Tarihi: 19.09.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 11:48

TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Adı ''İlk Evim İlk İş Yerim'' olarak belirlenen projeye başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaşmış durumda. Söz konusu proje için başvurular tüm hızıyla devam ederken flaş bir açıklama geldi. Şu ana kadar TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasına göre alınıyordu. Artık başvuru yöntemi değişti, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni bir sisteme geçildi.