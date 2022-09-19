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Haberler Yaşam TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…
Giriş Tarihi: 19.09.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 11:48

TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Adı ''İlk Evim İlk İş Yerim'' olarak belirlenen projeye başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaşmış durumda. Söz konusu proje için başvurular tüm hızıyla devam ederken flaş bir açıklama geldi. Şu ana kadar TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasına göre alınıyordu. Artık başvuru yöntemi değişti, 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni bir sisteme geçildi.

TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olarak duyurulan TOKİ 250 bin konut ve 100 bin arsa projesi, gündemdeki yerini koruyor.

TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvurular, 14 Eylül 2022 tarihinde başladı ve 31 Ekim 2022 tarihinde son bulacak.

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TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

Başvurular, e-Devlet üzerinden ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halkbank'ın yetkili şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam ediyor.

TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

BAŞVURULAR KADEMELİ OLARAK ALINDI!

e-Devlet'te yaşanabilecek olası yoğunluğun hizmete erişimi engellememesi amacıyla TOKİ sosyal konut başvuruları, kademeli olarak gerçekleştirildi.

3 milyonu aşkın vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre başvurularını tamamladı.

TOKİ sosyal konut başvurularında flaş yöntem değişikliği! 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren…

SINIRLAMA KALKTI!

19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise başvurularda yeni bir sisteme geçildi. e-Devlet'te uygulanan kimlik numarası sınırlaması sona erdi.

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