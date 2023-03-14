Haberler Yaşam TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:21

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle! 14 Mart TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1 isim listesi

TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası deprem nedeniyle verilen aranın ardından il il çekilmeye başlandı. Yeni takvim sonrası TOKİ Tekirdağ kura sonuçları sorgulama işlemleri de hız kazandı. 13-14 Mart tarihleri arasında yapılacak kura çekilişi sonrası 2+1 3+1 isim listesi canlı yayında duyuruluyor. TOKİ Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu kura sonuçları listesi bugün belli oluyor. Engelli, emekli, genç ve diğer kategoriler için gerçekleşecek çekilişle beraber toplamda 3 bin 100 konutun hak sahibi belirlenecek. Peki, İlk Evim TOKİ Tekirdağ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte yanıtı!