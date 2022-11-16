TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır soruları gündemdeki yerini aldı. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi, Mart 2023'te tamamlanacak. İl bazında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi ile 2+1 ve 3+1 konutlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Başvuru yapan ancak kendisine daire çıkmayan vatandaşlar, ''TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuru bedeli iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden? İşte konu ile ilgili merak edilenler.