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Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:55

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ başvuruları sona erdi. Süreç, 2+1 ve 3+1 konutların hak sahibini bulacağı TOKİ kura çekilişi ile devam ediyor. İl bazında çekilen TOKİ kuraları ile birkaç ilde hak sahipleri belirlendi. Konut sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar ise TOKİ ücret iadesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Hatırlanacağı üzere TOKİ konutları için başvuru bedeli, 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden? İşte 2022 TOKİ başvuru bedeli iadesi ile ilgili son durum.

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır soruları gündemdeki yerini aldı. İlk Evim İlk İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi, Mart 2023'te tamamlanacak. İl bazında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi ile 2+1 ve 3+1 konutlar sahiplerini bulmaya devam ediyor. Başvuru yapan ancak kendisine daire çıkmayan vatandaşlar, ''TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ başvuru bedeli iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden? İşte konu ile ilgili merak edilenler.

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

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TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

TOKİ ÜCRET İADESİ NASIL YAPILACAK?

Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

7 Kasım'dan bu yana devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

16 Kasım 2022 (bugün) Şanlıurfa kalan ilçeler ve Bitlis kura çekilişi yapılacak.

TOKİ ücret iadesi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ sosyal konut parası nasıl geri alınır, nereden?

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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