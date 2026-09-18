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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 18.09.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 12:42
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulan yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru takvimi belli oldu. Borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerine önemli bir ödeme avantajı sunan kampanyanın şartları da netleşti. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?