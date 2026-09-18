TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışı 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri yine bu dönem itibarıyla başlamış konut ve iş yeri hak sahipleri yararlanabilecek.

Bununla birlikte ödeme planında 12 aydan daha az taksiti kalanlar yüzde 25 indirim imkanından faydalanamayacak.