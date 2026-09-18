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Giriş Tarihi: 18.09.2026 12:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 12:42

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulan yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru takvimi belli oldu. Borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerine önemli bir ödeme avantajı sunan kampanyanın şartları da netleşti. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilecek?

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

TOKİ'den konut ve iş yeri alan hak sahipleri için yeni indirim dönemi başlıyor. Borcunu erken kapatmak isteyen vatandaşlara yüzde 25 indirim avantajı sağlanacak kampanyada başvuru tarihleri, ödeme koşulları ve yararlanabilecek kişiler netleşti.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

BAKAN KURUM DUYURDU: BORCUNU PEŞİN KAPATANA YÜZDE 25 İNDİRİM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, TOKİ'den ev ve iş yeri alan hak sahiplerine yeni bir ödeme kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Kurum, "Borcunun tamamını peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" diyerek erken ödeme imkanından yararlanacak vatandaşlara indirim oranını açıkladı.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerine yönelik yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül 2026'da başlıyor. Başvurular 19 Ekim 2026'ya kadar devam edecek.

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TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışı 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri yine bu dönem itibarıyla başlamış konut ve iş yeri hak sahipleri yararlanabilecek.

Bununla birlikte ödeme planında 12 aydan daha az taksiti kalanlar yüzde 25 indirim imkanından faydalanamayacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Hak sahiplerinin ayrıca farklı bir TOKİ başvuru ekranı üzerinden işlem yapmasına gerek olmayacak. Ödemeler, konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak.

Vatandaşlar kalan borç tutarını ilgili bankadan öğrenerek kampanya süresi içerisinde peşin kapatma veya kısmi ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

KAMPANYA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yüzde 25 indirim fırsatı 19 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek borç kapatma veya kısmi ödemelerde kampanya indiriminden yararlanamayacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

BORCUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER DE YARARLANABİLECEK

Kampanya yalnızca borcunun tamamını kapatacak kişilere yönelik değil. Kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine de indirim imkanı sağlanıyor.

Bunun için kalan borç tutarının en az yüzde 25'inin ödenmesi gerekiyor. Şartı sağlayan vatandaşların yatırdığı tutara yüzde 25 indirim uygulanacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI 2026 | TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman, kimler yararlanabilecek?

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