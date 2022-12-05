TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Zonguldak canlı izle ekranı üzerinden Cumhuriyet'in en büyük Sosyal Konut projesi takip ediliyor. 4 Aralık'ta başlayan TOKİ Zonguldak kuraları, bugün itibariyle son buluyor. 11 Aralık'a kadar yapılacak kuralar bu sırada açıklandı. Peki, TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı