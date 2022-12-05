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Haberler Yaşam TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 07:52 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:54

TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

4 Aralık 2022 tarihinde başlayan TOKİ Zonguldak kuraları, bugün itibariyle sona erecek. TOKİ Zonguldak kura sonuçları Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez ilçeleri için belli oldu. Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman illerinin konut sahipleri bugün olacak. Bu sebeple, 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar, kurayı canlı izleyebilir. TOKİ Zonguldak isim listesi, kura sonrası belli olacak. İşte TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ Zonguldak canlı izle ekranı üzerinden Cumhuriyet'in en büyük Sosyal Konut projesi takip ediliyor. 4 Aralık'ta başlayan TOKİ Zonguldak kuraları, bugün itibariyle son buluyor. 11 Aralık'a kadar yapılacak kuralar bu sırada açıklandı. Peki, TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ KURA ÇEKİMİ ZONGULDAK VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 5 Aralık 2022 bugün Konya ve Zonguldak'ta çekiliş gerçekleşiyor

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

8 ilçede toplamda 1650 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Zonguldak kura çekimi 4-5 Aralık tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

4 Aralık: Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez

5 Aralık: Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman

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