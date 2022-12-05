TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle || 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta?

4 Aralık 2022 tarihinde başlayan TOKİ Zonguldak kuraları, bugün itibariyle sona erecek. TOKİ Zonguldak kura sonuçları Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez ilçeleri için belli oldu. Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman illerinin konut sahipleri bugün olacak. Bu sebeple, 5 Aralık 2022 TOKİ Zonguldak kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. TOKİ Zonguldak kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar, kurayı canlı izleyebilir. TOKİ Zonguldak isim listesi, kura sonrası belli olacak. İşte TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama ekranı