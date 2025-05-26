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Haberler Yaşam Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:31 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:31

Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu

Top Gun: Maverick filmi, televizyon izleyicisiyle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2022 yılında sinemalarda izleyici karşısına çıkan ve büyük ilgi gören yapım, bu kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyan film, 1986 tarihli kült yapım Top Gun'ın devamı niteliğinde. Peki, Top Gun: Maverick filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu

Tom Cruise'un başrolde yer aldığı Top Gun: Maverick bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2022 yapımı film, pilot Pete "Maverick" Mitchell'in hava kuvvetlerine dönüşü sonrası yaşananları konu alıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken yapımda Miles Teller, Jennifer Connelly ve Jon Hamm gibi isimler de rol alıyor. Peki, Top Gun: Maverick konusu nedir, ne zaman çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu

TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Maverick Mitchell, donanmaya verdiği 30 yıllık başarılı hizmetin ardından, test pilotu olarak sınırları zorlar. Onu karaya bağlayacak herhangi bir görevden uzak durmak isteyen Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan bir müfrezeyi özel bir görev için eğitirken bulur. Hem belirsiz bir gelecekle hem de geçmişindeki anılarıyla karşı karşıya olan Maverick, gitmek zorunda olduğu görev nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

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Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu

TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Tom Cruise, Kaptan Pete "Maverick" Mitchell, uçuş eğitmeni

Miles Teller, Teğmen Bradley "Horoz" Bradshaw,

Jennifer Connelly, bekar bir anne ve bar sahibi. Maverick'in sevgilisi

Jon Hamm, Amiral yardımcısı

Glen Powell, pilot asistanı "Cellat"

Lewis Pullman, pilot adayı Bob

Ed Harris, Maverick'in üstü olan amiral

Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu

Val Kilmer, Amiral Tom "Iceman" Kazansky,

Monica Barbaro, "Phoenix", pilot adayı

Charles Parnell, Amiral Marcus "Sundown" Williams.

Jay Ellis, pilot aday "Payback"

Danny Ramirez, pilot adayı "Fanboy"

Manny Jacinto, Fritz

Beşir Salahuddin, Colema

Jake Toplama

Raymond Lee

Lyliana Wray

Jean Louisa Kelly- Carole Bradshaw.

Greg Tarzan Davis

Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu