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Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
13:31
Top Gun: Maverick yeniden ekranlarda! İşte Top Gun: Maverick konusu ve oyuncu kadrosu
Top Gun: Maverick filmi, televizyon izleyicisiyle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2022 yılında sinemalarda izleyici karşısına çıkan ve büyük ilgi gören yapım, bu kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyan film, 1986 tarihli kült yapım Top Gun'ın devamı niteliğinde. Peki, Top Gun: Maverick filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?