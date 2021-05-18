Toprağının altında bir 'hazine' var! Giresun Adası'nda çalışmalar devam edecek

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Giresun Adası'nın birçok bilinmeze gebe olduğu ifade edilen açıklamada, "Karadeniz'in engin mavi sularında adeta büyülü görüntüsüyle daha birçok bilinmeze gebe olan Giresun Adası, elbette ki birçok yeni araştırmayı ve bilimsel çalışmayı beklemektedir.