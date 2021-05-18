HaberlerYaşamToprağının altında bir 'hazine' var! Giresun Adası'nda çalışmalar devam edecek
Giriş Tarihi: 18.05.2021 08:55Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 08:56
Toprağının altında bir 'hazine' var! Giresun Adası'nda çalışmalar devam edecek
Karadeniz'de üzerinde insan yerleşimi bulunmuş nadir adalardan olan Giresun Adası, toprak altında geçmişine dair birçok bilinmezlik barındırıyor. Hazine gibi yatan kalıntıların bulunduğu adada Eylül ve Ekim aylarında arkeolog ve sanat tarihçilerinde oluşan uzman ekip tarafından kurtarma kazısı yapılacak.