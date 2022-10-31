Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni günlük dizisi Toprak ile Fidan, 31 Ekim Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun'un oturduğu dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Toprak ile Fidan konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu…