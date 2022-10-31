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Haberler Yaşam Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 31.10.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 12:04

Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni günlük dizisi Toprak ile Fidan, 31 Ekim Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun'un oturduğu dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Hazal Adıyaman ve Osman Aydın'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Toprak ile Fidan konusu nedir, uyarlama mı, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu…

Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni sezondaki günlük dizisi Toprak ile Fidan, 31 Ekim Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım'ın üstlendiği dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Hazal Adıyaman, Osman Aydın, Asuman Bora, Hilal Tüfekçi, Kağan Arpacı gibi isimleri buluşturan dizi, bir kazayla birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak'ın hikayesini anlatıyor. Hafta içi her gün yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Toprak ile Fidan konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Toprak ile Fidan hakkında tüm merak edilenler…

Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

TOPRAK İLE FİDAN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Star TV ekranlarında yayınlanan ve Hazal Adıyaman ve Osman Aydın'ı buluşturan Toprak ile Fidan dizisi, 31 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 19:00'da izleyicisiyle buluşacak.

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Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

TOPRAK İLE FİDAN KONUSU

Talihsiz bir kaza nedeniyle birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk iki bölümünün konusu ise şöyle;

Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz.

Annesi Keriman, Toprak'ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır.

Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

Toprak'ın ve annesi Keriman'ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biridir ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak'la beraber Fidan'ın yanına gider.

Fidan'a saldıran Ercan'ı gören Toprak araya girer ve Fidan'ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat'a çok benzeyen Toprak'ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak'a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan'ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan'ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.

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