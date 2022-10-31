Toprak ile Fidan dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Star TV’nin yeni dizisi Toprak ile Fidan konusu ve oyuncu kadrosu

Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kalır ve uyandığında hiçbir şey hatırlamaz. Hayatıyla ilgili sadece kendine söylenen şeyleri benimsemek zorunda kalan Toprak için bir şeyler yerine tam oturmaz.

Annesi Keriman, Toprak'ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan'la evlenmesi için zorlar. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetmiştir ve hasta babası ile üvey annesi ile beraber yaşamaktadır.