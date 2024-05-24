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TORBA YASA 2024 SON DURUM | 2. Torba yasa maddeleri ve içeriği neler, 3600 ek gösterge ve kademeli emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
21:56
Torba Yasa gündemde! İçeriğinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren maddelerin yer aldığı yasada, emeklileri, Bağ-Kurluları ve ev kadınlarını da ilgilendiren birçok düzenleme yer alıyor. Çıkacak yasayla birlikte Bağ-Kurlulara 5 yıl erken emeklilik hakkı tanınırken, ev kadınlarına da emeklilik hakkı verilebilecek. 3600 ek gösterge torba yasa son dakika gündemde! 7200 Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, ev kadınlarına emeklilik ve kademeli emeklilik torba yasa konu başlığı ile bekleniyor. Peki, Torba Yasa 2024 maddeleri neler var, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, son durum!