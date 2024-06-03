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Haberler Yaşam TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:38

TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis çalışmaları son hız devam ederken, 3600 ek gösterge torba yasa maddeleriyle birlikte gündemde yerini aldı. Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi, kademeli emeklilik gibi kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu noktada ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa hakkında tüm gelişmeler!

TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

Torba Yasa maddeleri ve içeriği ile gündemde. Çalışma hayatı ve Ekonomik düzenlemeler ile alakalı birçok madenin yer aldığı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. İlk etapta 86 maddeden oluşan yasanın, 42 maddesi kabul görmüştü. Şimdi ise kalan maddeler ve içeriği için gözler Meclis'te! Peki, Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, meclisten geçti mi? İşte, son durum!

TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

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TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISINA DÜŞECEK Mİ?

Bakan Işıkhan Bağ-Kur prim günlerinin düşürülmesiyle ilgili ise şunları söyledi:

Yeni yapılacak düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşit hale getirilip; prim gün sayısının 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülmesi ki, buna bir başka yazımda detaylı değineceğim. Bu şartlarda bugün Bağ-Kur statüsünde 9.000 gün prim ödeyerek, 58 yaşında emekli olacak ev kadını, 7.200 prim günle (20 yıl) daha erken emekliliğe hak kazanmış olacak. Merak edilen bir konuda, geçmişte prim ödemiş, bir nedenden dolayı prim ödemeyi bırakmış ya da halen isteğe bağlı sigortalılığı süren ev kadınlarının yeni düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı. Çalışma henüz net değil ama yeni düzenlemenin hiçbir sigortası olmayan ev kadınlarını kapsayacağı ve prim desteğinin bu kişilere verileceği üzerinde duruluyor.

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