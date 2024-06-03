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TORBA YASA 2024 SON DURUM | 3600 ek gösterge, 7200 prim gündemde! 80 maddelik Torba Yasa Meclisten geçti mi, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:38
Torba Yasa son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis çalışmaları son hız devam ederken, 3600 ek gösterge torba yasa maddeleriyle birlikte gündemde yerini aldı. Bağkur 7200 prim gün sayısının düşmesi, kademeli emeklilik gibi kamuoyunu yakından ilgilendiren maddelerin Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu noktada ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Torba Yasa maddeleri onaylandı mı, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 prim gün sayısı Meclis'ten geçti mi? İşte, Torba Yasa hakkında tüm gelişmeler!