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TORBA YASA SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge, erken emeklilik yeni Torba Yasa’da yer alıyor mu? İşte içeriği ve maddeleri
Giriş Tarihi: 28.05.2024 06:52
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
06:52
TORBA YASA SON DAKİKA 2024: 3600 ek gösterge, erken emeklilik yeni Torba Yasa’da yer alıyor mu? İşte içeriği ve maddeleri
Torba Yasa son dakika haberleri takip ediliyo. Ekonomik, sosyal ve hukuksal birçok yeni düzenlemeyi içeren Torba Yasa maddeleri ve içeriğiyle dikkat çekiyor. 86 maddelik torba kanun teklifinin 55 maddesi Meclis'in onayından geçerek yürürlüğe girmişti. 31 madde için ise çalışmalar devam ediyor. Maddeleri yakından takip eden vatandaşlar Torba Yasa araştırması yapıyorlar. Kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, BAĞ-KUR 7200 gibi birçok konuya dair düzenlemeyi içeren Torba Yasa ne zaman çıkacak? Peki, 2024 Torba Yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, içeriği ve maddeleri neler, son durum ne? İşte detaylar...