Torba yasa ile ilgili gelişme yaşanmaya devam ediyor. Doğalgaz desteği, KYK borç faizi, sicil affı gibi birçok konu mecliste konuşuluyor. Bu yasayla özellikle ekonomi konusunda önemli adımlar atılacak. Peki Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir?

TORBA YASADA NELER VAR?

Son dakika...Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Ekim ayında ekonomi gündemi yoğun geçecek. Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi, soruları yanıtladı. Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.