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Giriş Tarihi: 04.11.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 10:52

Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir? Torba yasada neler var?

Milyonların yakından ilgilendiği Torba yasa son dakika gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. TBMM'nin özellikle de teklifinde vergi ve icra kanunlarında yapacağı değişiklikler vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir?

Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir? Torba yasada neler var?

Torba yasa ile ilgili gelişme yaşanmaya devam ediyor. Doğalgaz desteği, KYK borç faizi, sicil affı gibi birçok konu mecliste konuşuluyor. Bu yasayla özellikle ekonomi konusunda önemli adımlar atılacak. Peki Torba yasada neler var? Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir?

TORBA YASADA NELER VAR?

Son dakika...Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesini de içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Ekim ayında ekonomi gündemi yoğun geçecek. Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detayları belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi, soruları yanıtladı. Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir? Torba yasada neler var?

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını anlatan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını belirtti.

ÇALIŞANLARA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.,

AK Parti iktidarı döneminde, doğal gaz olmayan yerlerde kömür yardımının yaklaşık 20 yıldır kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Elitaş, "Kömür yardımı yaptığımız dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın doğal gaz ihtiyaçları da varsa, devlet onlara katkı sağlayarak işverenleri de bu işe ortak etmeye uğraşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalarını yapıyor." bilgisini paylaştı.

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.

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Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir? Torba yasada neler var?
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Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir? Torba yasada neler var?
Torba yasa ne zaman meclise gelecek, maddeleri nelerdir? Torba yasada neler var?
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