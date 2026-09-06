Torosların zirvesinde hayallerinin peşindeler: Bir yanda üniversite sınavı diğer yanda bin keçilik sorumluluk!

KEÇİ KİMSEYİ AÇ BIRAKMAZ

Çocuklarının önceliğinin eğitim ve meslek sahibi olmaları olduğunu belirten baba Mehmet Erdem, keçi yetiştiriciliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, "Rabbim bana 4 erkek, ağabeyime ise 4 kız verdi. Hepsi derslerinde çok başarılı oldukları gibi yaylada da başarılılar. Bin keçilik sürü onlara emanet. Dedelerimizden yadigâr kalan keçi yetiştiriciliği ve çobanlığı bizden sonra çocuklarımız inşallah devam ettirecek. Keçi işiyle uğraşan kimse bugüne kadar aç kalmamıştır. Bu keçiler evlatlarımızın hiçbirini aç bırakmaz" dedi.

ERKEK KUZENLER DE OKUMAK İSTİYOR

Yörük kızlarının kuzenleri de hem okuyup hem çobanlık yapıyor. Kuzenlerden en büyüğü Ömer Can (17), gelecekte babasının yerini almak istediğini belirtirken, Enes Arif (16), Akif Eren (13) ve Ali Mert (12) ortaokul ve lisede öğrenim görüyor. Çocukların en büyük zevki ise yaylada, tekeler üzerinde güçlerini test edip, çoban köpekleriyle oynamak. Ali Mert büyüyünce veteriner, Enes Arif inşaat mühendisi olmak isterken, Ömer Can ve Akif ise babaları gibi keçi yetiştiriciliği yapmak istiyor. 150 kilo ağırlığındaki tekeleri başa çıkan Ömer Can; "Ben babamın yolundan gitmek istiyorum. Yaylada keçilerle birlikte olmak bana huzur veriyor. Kendimi buraya ait hissediyorum" dedi.