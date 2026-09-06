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Torosların zirvesinde hayallerinin peşindeler: Bir yanda üniversite sınavı diğer yanda bin keçilik sorumluluk!
Giriş Tarihi: 06.09.2026 08:58
Torosların zirvesinde hayallerinin peşindeler: Bir yanda üniversite sınavı diğer yanda bin keçilik sorumluluk!
Torosların zirvesinde gün doğmadan başlayan mesailerinde bin keçilik sürünün sorumluluğunu omuzlayan Yörük kızları, bir yandan da sınavlara hazırlanıyor. Eğitim hayallerinden de vazgeçmeyen gençler, aile mirası çobanlığı geleceğe taşıyor.