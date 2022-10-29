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Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:37
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
07:38
Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon
Son dakika haberi... İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete üyeleri ATM'den para çekerken suçüstü yakalandı. Şebekenin lideri Erol A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken Erol A.'nın 'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olduğu ortaya çıktı.