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Haberler Yaşam Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 07:38

Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

Son dakika haberi... İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete üyeleri ATM'den para çekerken suçüstü yakalandı. Şebekenin lideri Erol A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken Erol A.'nın 'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olduğu ortaya çıktı.

EMİR SOMER
Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı şekilde bahis oynatan çeteyi tespit etti.

Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

Şüphelileri bir süre takip eden polis, çete liderinin kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın eniştesi ve kuzeni olan Erol A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin fark edilmemek için bilinen kargo şirketlerinin amblemlerini kullanarak kendilerine kurye süsü verdiklerini tesit etti.

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Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

KENDİLERİNE KURYE SÜSÜ VEREREK GİZLENDİLER
Erol A.'nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesinin 'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağladıkları, Erol A. ve beraberindeki 5 şüphelinin Küçükçekmece'deki bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi.

Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

Polis ekiplerince takip edildiklerinden habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM'lerden benzer yöntemle para çektikleri anlaşılan Erol A. liderliğindeki 5 şüpheli H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. tek tek belirlendi.

Tosuncuk’un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

Yapılan fiziki takibin sonucunda bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim'de ATM'lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri 'kasacı' olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden Erol A.'ya teslim ettikleri anlaşıldı.

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