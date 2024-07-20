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Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
13:10
Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova'nın başkenti Kişinev'de geçtiğimiz hafta sokak ortasında infaz edildi. SABAH, infaz sonrası izini kaybettiren o suikastçıyı deşifre etti. Görüntülerde katilin olay yerine elektrikli scooterle ve yüzü maskeli bir şekilde geldiği gözlendi! Tottenham Boys ve Hackney Turks arasındaki kanlı hesaplaşmanın detayları ise şoke etti!