Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 13:10

Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova'nın başkenti Kişinev'de geçtiğimiz hafta sokak ortasında infaz edildi. SABAH, infaz sonrası izini kaybettiren o suikastçıyı deşifre etti. Görüntülerde katilin olay yerine elektrikli scooterle ve yüzü maskeli bir şekilde geldiği gözlendi! Tottenham Boys ve Hackney Turks arasındaki kanlı hesaplaşmanın detayları ise şoke etti!

Ümit Erkan DEMİRCAN
Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

İngiltere'nin başkenti Londra'da faaliyet gösteren ve adı uyuşturucudan silahlı saldırıya kadar pek çok olayda geçen Türk çetesi Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e geçtğimiz hafta Moldova'da silahlı saldırı düzenlendi.

Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

Şehrin kuzeydoğusundaki Alecu Russo Caddesi'nde elektrikli scooteriyle ilerleyen yüzü maskeli saldırgan, bir kafede kahvesini yudumlayan Eren'e üçü başına isabet eden yedi kurşun sıktıktan sonra olay yerinden soğuk kanlı bir şekilde uzaklaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

KIZ ÇOCUĞU YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Polis suikastla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, cinayetin geçtiğimiz haziran ayında İngiltere'nin Hackney Bölgesi'ndeki bir Türk restoranına düzenlenen ve bir kız çocuğu, Hackney Türk çetesine bağlı 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının hemen ardından meydana gelmesi iki çete arasındaki kanlı hesaplaşmaları tekrar gündeme getirdi.

İşte o suikastçı… 3 kardeş öldü iki kuzen felç kaldı

Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

2012 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012 yılından buyana birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.

Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

KİMİ ÖLDÜ... KİMİ FELÇ KALDI

İki çete arasındaki çatışmalar 2012 yılında "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı Ali Armağan Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla vurularak öldürülmesinin ardından şiddetlendi.

SON DAKİKA