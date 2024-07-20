Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti: SABAH o tetikçiyi buldu!

2012 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012 yılından buyana birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.