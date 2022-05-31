Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

6.Trabzon Botanik Park

Yürüyüş yolları, küçük göletler, havuzlar, amfiler ve hayal evi ile ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunar. Geniş yeşil alanı sayesinde soluklanmak ve piknik keyfi yapmak isteyenler için uygundur.

8.Çalcamili Tabiat Parkı

Trabzon'un yerli halkının günübirlik olarak gezmeye ve piknik yapmaya geldiği Çalcamili Tabiat Parkı, çadır kurup kamp yapmak isteyenlerin en gözde yerlerinden biridir.

9. Uzungöl

Kaçkar ve Soğanlı dağları ile çevrelenen Uzungöl, iki dağın tam birleşme noktasında yer alır. Etrafındaki doğal mesire alanı sayesinde, uzun doğa yürüyüşleri ve zaman geçirmek için çok uygun bir seçenektir.