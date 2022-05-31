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Haberler Yaşam Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:44

Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Karadeniz'in en güzel illerinden biri olan Trabzon'da, gezilecek birçok yer vardır. Yeşilliği ve denize kıyısı olması nedeniyle, tam bir doğa harikasıdır. Bu özelliklerinden dolayı, doğada zaman geçirmek, yürüyüş ve piknik yapmak için idealdir. Birçok kişi Trabzon piknik alanları ile ilgili bilgi sahibi değildir. Yerli ve yabancı turistler, zaman geçirmek için Trabzon piknik yerleri tercih etmek isteyebilir. Bu nedenle, Trabzon mesire alanları ve piknik yapmaya uygun olan yerler bir merak konusudur. Trabzon'da bulunan piknik alanlarına dair detaylar yazımızda…

Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Trabzon'da zaman geçirmeye uygun birçok alan vardır. Hem coğrafi özellikleri, hem de tarihi dokusu sayesinde ilgi görmeyi sonuna kadar hak eder. Yükseltinin sağladığı en önemli avantajlardan biri, yaz aylarında da serin bir havanın hakim olmasıdır. İlkbahar aylarından itibaren havaların ısınması ile birlikte, insanlar kendilerini yaylara ve mesire alanlarına atar. Aileler ve turistler, Trabzon piknik alanları sayesinde eğlenceli ve güzel vakit geçirir. Geçmişten günümüze doğal yapısını muhafaza eden Trabzon, bu bakımdan görülmeye değerdir. İşte Trabzon piknik yerleri nelerdir sorusunun cevabı…

Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Trabzon'da Bulunan Piknik Yerleri Hangileridir?

Yeşil ile mavinin diyarı, Karadeniz'in incisi Trabzon'daki piknik alanlarından bazıları şu şekildedir:

1.Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı

Trabzon'un en gözde tabiat parklarından biri olan Sürmene Çamburnu, 2011 yılında tabiat parkı olmuştur. Tamamen ormanlık bölgeden oluşan bu park, piknik severlerin uğrak alanlarından biridir.

2.Altındere Vadisi Milli Parkı

Önemli piknik bölgelerinden biri olan Altındere Vadisi Milli Parkı'nın en önemli özelliği, Sümela Manastırı'na ev sahipliği yapmasıdır. Tarihi dokuyu oluşturan bu yapının etrafı, uçsuz bucaksız yeşillikler ile kaplıdır.

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Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Zağnos Vadisi

Tarihi yapıları ile kendine hayran bırakan Zağnos Vadisi, piknik yapmaya uygun doğal alanları sayesinde yerlilerin ve turistlerin keşif için geldiği büyüleyici bir yerdir.

4.Hıdırnebi Yaylası

Ulaşım kolaylığı sayesinde Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçileri ağırlar. Serin havası ve göz alıcı yeşillikleri ile görenleri kendine hayran bırakır.

5.Haçka Yaylası

Yeşil ile bezeli Haçka Yaylası, Haçkalı Baba Türbe ve camisi sayesinde birçok turist çeker. Doğa harikası bu yayla, yeşil ile iç içe zaman geçirmek isteyenler için idealdir.

Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

6.Trabzon Botanik Park

Yürüyüş yolları, küçük göletler, havuzlar, amfiler ve hayal evi ile ziyaretçilerine muhteşem bir deneyim sunar. Geniş yeşil alanı sayesinde soluklanmak ve piknik keyfi yapmak isteyenler için uygundur.

8.Çalcamili Tabiat Parkı

Trabzon'un yerli halkının günübirlik olarak gezmeye ve piknik yapmaya geldiği Çalcamili Tabiat Parkı, çadır kurup kamp yapmak isteyenlerin en gözde yerlerinden biridir.

9. Uzungöl

Kaçkar ve Soğanlı dağları ile çevrelenen Uzungöl, iki dağın tam birleşme noktasında yer alır. Etrafındaki doğal mesire alanı sayesinde, uzun doğa yürüyüşleri ve zaman geçirmek için çok uygun bir seçenektir.

Trabzon Piknik Alanları - Trabzon Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

10.Sera Gölü
Akçaabat'ın göz bebeği Sera Gölü, yerli ve yabancı turistler için dinlenme tesisleri ve piknik alanlarına sahiptir. Doğu Karadeniz turu yapmak isteyenlerin, kesinlikle rotalarına eklemesi gereken bir yerdir.
11.Görnek Tabiat Parkı
Trabzon'un ünlü mesire yerlerinden biri olan Görnek Tabiat Parkı, Kızılağaç, Üvez, Meşe ve Göknar gibi zengin ağaç çeşitliliği ile eşsiz bir doğaya sahiptir.
12.Multat Yaylası
Çelep çayırı ve Gazi mezrası ile geniş bir mesire olan Multat Yaylası, bitki örtüsü, ırmağı ve temiz havası ile piknik yapmaya ve ailece zaman geçirmeye elverişli bir bölgedir.
13.Beşikdağ Tabiat Parkı
Türkiye'nin doğal varlıkları arasında yer alan Beşikdağ Tabiat Parkı'nın, tüm Trabzon'a kuşbakışı bir manzarası vardır.

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