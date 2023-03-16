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Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 18:19
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
18:23
Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...
Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu. Duruşmada savunma veren ikinci pilot İrfan Yavuz, "Uçağın kontrolünü ele aldığımda otomatik pas geçme sistemini aktif ettiğimi fark ettim ve hemen sistemi devre dışı bıraktım. Uçağın sağ motor geri itiş sisteminde arıza mevcuttu. Sağ motordaki arıza uçuşa engel değildir; fakat sistem çalışsaydı kaza meydana gelmezdi" dedi.