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Haberler Yaşam Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 18:23

Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...

Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu. Duruşmada savunma veren ikinci pilot İrfan Yavuz, "Uçağın kontrolünü ele aldığımda otomatik pas geçme sistemini aktif ettiğimi fark ettim ve hemen sistemi devre dışı bıraktım. Uçağın sağ motor geri itiş sisteminde arıza mevcuttu. Sağ motordaki arıza uçuşa engel değildir; fakat sistem çalışsaydı kaza meydana gelmezdi" dedi.

DHA
Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...

Ankara- Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları'na ait, PC 8622 sefer sayılı 'Zeynep' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi.

Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...

Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekiplerce incelendi.

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Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...

Bir daha uçmayacağı belirlenen uçağın, Yomra Belediyesi'ne tahsis edilip, restorana dönüştürülmesi planlandı. Uçak, yüklendiği TIR'la 29 Eylül 2018'de Yomra ilçesindeki pazar alanına götürüldü. Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçesi sahilinde 'pide salonu' olarak dönüştürüleceği alana taşındı.

Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...

PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Kaza ile ilgili 10 yolcu şikayetçi oldu, diğerleri ise şirket ile uzlaştı. Pilotlar Ender Bayraktar (67) ve İrfan Yavuz (51) hakkında 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ, İKİNCİ PİLOT SAVUNMA YAPTI

Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya sanık olarak yargılanan ikinci pilot İrfan Yavuz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Daha önce talimatla ifadesi alınan pilot Ender Bayraktar ise duruşmaya katılmadı.

Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının ikinci pilotu konuştu: Çalışsaydı kaza olmazdı...

'KULE YANILTICI BİLGİLER VERDİ'

Duruşmada savunma yapan ikinci pilot İrfan Yavuz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 20 yıl savaş pilotu olarak görev yaptığını ve kazanın yaşandığı dönemde Pegasus şirketinde 2 yıldır ikinci pilot olarak görev yaptığını söyledi. Kaza günü ikinci pilot olarak uçakta görev yaptığını, birinci pilotun gözlemci pilot olarak görev yaptığını kaydeden Yavuz, bahse konu gün içinde ise aynı şekilde 3 sefer gerçekleştirdiklerini belirtti.

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