Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'a getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.