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Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
11:24
Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!
Paris'te mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç geçtiğimiz günlerde sokak ortasında katledildi. Polis, sır cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ise esrarengiz olayla ilgili şunları söyledi…