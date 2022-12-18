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Haberler Yaşam Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 11:24

Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

Paris'te mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç geçtiğimiz günlerde sokak ortasında katledildi. Polis, sır cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur ise esrarengiz olayla ilgili şunları söyledi…

Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

Sır olay geçtiğimiz perşembe Fransa'nın başkenti Paris'te yaşandı… Güzel sanatlar fakültesinde mimarlık eğitimi gören Trabzonlu Akın Genç, okul çıkışı evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu.

Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

Kanlar içerisinde yerde kala Genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzonlu Akın Genç Paris'te katledildi! Sır cinayeti anlattı: "Arkasından gelip kafasına sıkmış" | Video

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Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

Genç'in ölümü ile ilgili Fransız polisi soruşturma başlatırken, cenazenin otopsi sonrası defnedilmek üzere Trabzon'a getirileceği öğrenildi. 2 kardeşi olan Akın Genç'in ailesi ile birlikte ülkede yaşadığı öğrenildi.

Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

"KAFASINA YAKIN MESAFEDEN SIKMIŞ!"Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, yaptığı açıklamada Akın Genç'in
Fransa'nın başkenti Paris'te mimarlık okuduğunu belirterek, "Evine giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişi arkasından gelerek kafasına yakın mesafeden ateş etti.

Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: Arkasından gelip kafasına sıkmış!

Ambulansların mahalleye gelmesi ile babası Asım Genç oğlunun neden halen eve gelmediğini merak edince camdan sokağa doğru bakmış.

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