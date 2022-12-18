Trabzonlu Akın Genç Paris’te katledildi! Sır cinayeti anlattı: "Arkasından gelip kafasına sıkmış" | Video
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Paris'te mimarlık okuyan Trabzonlu Akın Genç geçtiğimiz günlerde sokak ortasında katledildi. Polis, sır cinayeti aydınlatmak için harekete geçti.