Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

"MODEL UÇAK KURSLARI AÇIP EĞİTİM VERDİK"
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Melikşah Ayaz, bu yola nasıl girdiğin şu sözlerle anlattı:
"İnsansız Hava Araçlarına olan ilgim 2013 senesinde Akçeşme İlköğretim okulumuzda açılan THK model uçak kursuna yakın arkadaşlarım ile beraber katılım sağlayarak başladı. İlerleyen zamanlarda da kendimizi geliştirmek adına çeşitli model uçak kurslarına daha katılım sağladık. Bu süreçte ilçemizde varlığını öğrendiğimiz Türk Hava Kurumu bünyesinde kurulan Genç Kanatlar Topluluğu'na arkadaşlarım olan Eyüp Can Yazıcı ve Güraycan Mermer ile üye olmaya karar verdik. Burada hocamız Tamer Kölek ile beraber çeşitli okullarda öğrencilere, model uçak kursları açıp eğitim verdik."