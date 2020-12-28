Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

AYAZ: "BİZİM EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE FAYDALI OLMAK"

Ürettikleri insansız hava aracıyla ilgili bilgi veren genç mucit Melikşah Ayaz; "İnsansız hava aracımız; 2 metre ölçüye sahip, otonom uçuş/kalkış ve otonom atış sistemi olan, 50 kilometre menzil mesafesine sahiptir. Ayrıca havada 20-25 dakika kalıp görüntü alabiliyor. Bizim en büyük hedefimiz ülkemize faydalı olup z kuşağını daha neler başarabileceğini kanıtlamak olacaktır yine bu alanda daha büyük tam donanımlı bir İnsansız Hava Aracı tasarlamak ve gökyüzü ile buluşturmak olacaktır" dedi.