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Trabzonlu genç mucit yaptı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün ve 'larını üreten gençlere ışık olmaya devam ediyor. Bayraktar'ın izinden gittiğini söyleyen Trabzonlu genç mucit ise bu alanda ürettiği, 2 metrelik ile birçok ödülün sahibi oldu.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 22:12
Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

Türkiye, milli teknoloji hamlesiyle kendi teknolojisini üreten ve kendi yazılımını yapan bir ülke olarak savunma sanayisinde güçlenmeye devam ediyor. Bu alanda Türkiye'nin ilk milli ve özgün ve 'larını üreten ise gençlere ilham ve ışık oluyor.

Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

'ın izinden gittiğini söyleyen Trabzon, Çaykaralı genç mucit , 2 metrelik yaparak büyük bir başarıya imza attı. Bu alanda ekip arkadaşlarıyla birlikte yarışmalarına katıldıklarını söyleyen genç mucit, birçok ödülün sahibi olduklarını söyledi.

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Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

AYAZ: "BİZİM EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE FAYDALI OLMAK"

Ürettikleri insansız hava aracıyla ilgili bilgi veren genç mucit ; "İnsansız hava aracımız; 2 metre ölçüye sahip, otonom uçuş/kalkış ve otonom atış sistemi olan, 50 kilometre menzil mesafesine sahiptir. Ayrıca havada 20-25 dakika kalıp görüntü alabiliyor. Bizim en büyük hedefimiz ülkemize faydalı olup z kuşağını daha neler başarabileceğini kanıtlamak olacaktır yine bu alanda daha büyük tam donanımlı bir tasarlamak ve gökyüzü ile buluşturmak olacaktır" dedi.

Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

"MODEL UÇAK KURSLARI AÇIP EĞİTİM VERDİK"

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan , bu yola nasıl girdiğin şu sözlerle anlattı:

"İnsansız Hava Araçlarına olan ilgim 2013 senesinde Akçeşme İlköğretim okulumuzda açılan THK model uçak kursuna yakın arkadaşlarım ile beraber katılım sağlayarak başladı. İlerleyen zamanlarda da kendimizi geliştirmek adına çeşitli model uçak kurslarına daha katılım sağladık. Bu süreçte ilçemizde varlığını öğrendiğimiz Türk Hava Kurumu bünyesinde kurulan Genç Kanatlar Topluluğu'na arkadaşlarım olan Eyüp Can Yazıcı ve Güraycan Mermer ile üye olmaya karar verdik. Burada hocamız Tamer Kölek ile beraber çeşitli okullarda öğrencilere, model uçak kursları açıp eğitim verdik."

Trabzonlu genç mucit insansız hava aracı yaptı

"ULUSAL ÇAPTA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Elde ettiği başarıda 'ın payının olduğunu söyleyen Melihşah Ayaz, şunları söyledi:

"Bu alanda kendimizi daha iyi geliştirmek için hep beraber birçok çalışma yapıp çeşitli ulusal çaptaki yarışmalarına katılıp birincilik dahil birçok derece elde ettik. Bizlere rol model olan hemşerimiz Selçuk Bayraktar abimizin Bayraktar Mini İHA ile Güneydoğu'da elde ettiği başarıları gururla izleyip izinden devam etmeye karar verdik. Bu süreçte sayısız tasarlayıp ürettik, ürettiğimiz araçlarımızı resmi şekilde kullanabilmek için aynı zamanda İHA-1 ehliyeti alma başarısı gösterdik."

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