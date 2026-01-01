Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 OCAK 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 07:47

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026'da İstanbul'da trafiğe çıkacak sürücüler için önemli uyarılar yapıldı. Yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapalı yollar merak edilirken, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı sorusu gündeme geldi. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

1 Ocak 2026 Perşembe günü İstanbul genelinde uygulanacak trafik düzenlemeleri dikkat çekiyor. Bazı cadde ve sokaklar geçici olarak trafiğe kapatılırken, şehir içi ulaşımı kullanacak vatandaşlar kapalı yollar ve alternatif güzergahlar hakkında bilgi arıyor. İşte bugün İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve ulaşım için önerilen diğer rotalar…

1 OCAK TARİHLERİNDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Yılbaşı tedbirleri ve 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü dolayısıyla Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

1 OCAK'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için de bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Bu kapsamda, Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.

Atatürk Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü de bu yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Beyoğlu'nda saat 03.00 itibarıyla program bitimine kadar, Alageyik ve Yüksek Kaldırım sokakları ile bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bankalar, Tersane, Necatibey, Kemeraltı caddeleri ve Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Kemeraltı Caddesi kesişimi arasında kalan kısım trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti ile Unkapanı Köprüsü'nü alternatif olarak tercih edebilecek.

TRAMVAY SEFERLERİNE DÜZENLEME

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 31 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılmayacak. 1 Ocak 2026'da da saat 03.00'ten itibaren program bitimine kadar Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında hizmet verilemeyecek.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda ise 1 Ocak 2026 saat 03.00'ten program bitimine kadar Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında sefer yapılmayacak.