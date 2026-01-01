TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 OCAK 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

1 OCAK'TA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için de bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

Bu kapsamda, Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, 31 Aralık saat 22.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak.

Fatih'te saat 03.00 itibarıyla program sonuna kadar Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Ankara, Ebu Suud, Divanyolu ve Alemdar caddeleri ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sahil Kennedy Caddesi Aksakal Sokak kesişimi ile Reşadiye Caddesi kesişimi arasında kalan kısımda trafik akışı verilmeyecek.