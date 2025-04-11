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Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
11:06
Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu trafik cezalarıyla ilgili 32 maddelik yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Trafik cezaları yüzde 100 ile 200 oranında artıyor. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine ise 1 yıl el koyulacak. Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el koyma 6 ay olacak. 65 yaş üstü sürücüler ise her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik testlerden geçecek. İşte detaylar...