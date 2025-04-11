Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

Trafik cezalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız" dedi.