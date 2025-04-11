Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 11:06

Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu trafik cezalarıyla ilgili 32 maddelik yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Trafik cezaları yüzde 100 ile 200 oranında artıyor. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine ise 1 yıl el koyulacak. Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el koyma 6 ay olacak. 65 yaş üstü sürücüler ise her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik testlerden geçecek. İşte detaylar...

Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

Trafik cezalarıyla ilgili yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde, "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair, 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız" dedi.

Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı.

Trafik cezaları yüzde 100 ile 200 oranında artıyor. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl, alkollü araç kullananların ehliyetine ise 1 yıl el koyulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyete el koyma 6 ay olacak. 65 yaş üstü sürücüler ise her yıl bir kez fiziksel ve psikolojik testlerden geçecek.

Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

Karayolları Trafik Kanunu'nda cezaları düzenleyen 32 maddede değişikliğe gidilecek. Kırmızı ışık ihlalinden kaynaklı cezalar, 2-3 katı oranında artacak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme suçu da yeniden düzenlenecek. 65 yaşı üstü vatandaşlarının trafikte belli şartları sağlayamaması halinde trafikten ömür boyu men edilmesi de gündemde.

Trafik cezaları artıyor, ehliyet şartları değişiyor: Bunu yapan sürücü 3 yıl men edilecek!

32 MADDELİK YENİ DÜZENLEME

AK Parti önümüzdeki günlerde Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi için yeni yasa teklifi vermeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığının hazırladığı raporlar ve etki analizleri kapsamında son iki yılda meydana gelen trafik kazalarının sebepleri masaya yatırıldı.