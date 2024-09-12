Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
07:55
Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati
Yazın başında haziran ayı itibarıyla başlayan Süper Lig yaz transfer dönemi son tarih için takımlar son çalışmalarını yürütüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere tüm takımlarda eksikleri tamamlamak üzerine yoğun bir tempo var. TFF ile transfer sezonu ne zaman kapanıyor sorusu yanıt arıyor. Öte yandan UEFA kadrolarını bildiren takımlar bundan sonraki transferlerini Avrupa maçlarında kullanamayacak. Peki, 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, saat kaçta bitiyor? İşte, o tarih!