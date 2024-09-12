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Giriş Tarihi: 12.09.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 07:55

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

Yazın başında haziran ayı itibarıyla başlayan Süper Lig yaz transfer dönemi son tarih için takımlar son çalışmalarını yürütüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray başta olmak üzere tüm takımlarda eksikleri tamamlamak üzerine yoğun bir tempo var. TFF ile transfer sezonu ne zaman kapanıyor sorusu yanıt arıyor. Öte yandan UEFA kadrolarını bildiren takımlar bundan sonraki transferlerini Avrupa maçlarında kullanamayacak. Peki, 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, saat kaçta bitiyor? İşte, o tarih!

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 yaz transfer sezonu bitiş tarihi için geri sayımı başlattı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle birlikte kanat pozisyonunu doldurmaya çalışan Galatasaray genç bir oyuncuyu takımına katarken Beşiktaş da transfere doymuyor. KAP bildirimi için son günler. Peki; Sper Lig transfer sezonu ne zaman kapanıyor, saat kaçta bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANIYOR?

24 Haziran günü başlayan transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

Yaz transfer döneminde son 2 gün takip ediliyor.

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Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

GALATASARAY TRANSFER HAMLESİ: ALİ EFE ÇÖRDEK!

TFF 3. Lig'de Bulvarspor forması giyen Ali Efe Çördek Galatasaray'a transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle birlikte genç oyuncu kanatta değerlendirilmek üzere kadroya dahil edildi. Lisans çıkarıldı ve TFF bildirimi yapıldı.

Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

2024-2025 DERBİ TARİHLERİ
5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta: Galatasaray – Trabzonspor

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