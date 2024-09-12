Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig yaz transfer sezonu bitiş tarihi ve saati

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 yaz transfer sezonu bitiş tarihi için geri sayımı başlattı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle birlikte kanat pozisyonunu doldurmaya çalışan Galatasaray genç bir oyuncuyu takımına katarken Beşiktaş da transfere doymuyor. KAP bildirimi için son günler. Peki; Sper Lig transfer sezonu ne zaman kapanıyor, saat kaçta bitiyor?