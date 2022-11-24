TRT 1 CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI İZLE || 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT’de! TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor canlı yayın ile şifresiz maç izle

TRT 1 canlı izle ve TRT Spor canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşturuluyor. 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yapılacak Dünya Kupası maçları, TRT 1 canlı yayın izle ve TRT Spor canlı yayın izle ekranı ile şifresiz olarak takip edilebiliyor. Maç takvimine göre, 24 Kasım Perşembe günü İsviçre Kamerun, Uruguay Güney Kore, Portekiz Gana, Brezilya Sırbistan karşılaşmaları oynanacak. İşte, TRT 4K, TRT 1 canlı izle - TRT Spor canlı izle ekranı ile şifresiz maç izle!