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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:16
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!
TRT 1 canlı izleme ekranı üzerinden Meksika - Güney Afrika 2026 Dünya Kupası Grup Maçı futbolseverlerle buluşuyor. Meksika - Güney Afrika karşılaşması, TRT 1 canlı yayın akışı ile anbean takip edilebiliyor ve mücadele yüksek tempoyla devam ediyor. Dünya Kupası grup aşamasında oynanan bu önemli karşılaşma, iki takımın da turnuvadaki kaderini doğrudan etkiliyor. Maçın tüm gelişmeleri ve canlı yayın detayları TRT 1 ekranlarından kesintisiz şekilde aktarılıyor.