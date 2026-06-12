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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 01:16

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 canlı izleme ekranı üzerinden Meksika - Güney Afrika 2026 Dünya Kupası Grup Maçı futbolseverlerle buluşuyor. Meksika - Güney Afrika karşılaşması, TRT 1 canlı yayın akışı ile anbean takip edilebiliyor ve mücadele yüksek tempoyla devam ediyor. Dünya Kupası grup aşamasında oynanan bu önemli karşılaşma, iki takımın da turnuvadaki kaderini doğrudan etkiliyor. Maçın tüm gelişmeleri ve canlı yayın detayları TRT 1 ekranlarından kesintisiz şekilde aktarılıyor.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden Meksika - Güney Afrika 2026 Dünya Kupası Grup Maçı izlenebiliyor ve karşılaşma grup aşamasında büyük önem taşıyor. İki takımın sahaya çıktığı bu karşılaşma, saatlik yayın akışıyla birlikte canlı olarak ekranlara geliyor. Turnuva heyecanı TRT 1 yayınları üzerinden kesintisiz şekilde izleyiciye ulaşıyor.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

MEKSİKA - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçı, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.

Karşılaşma, 83 bin kapasiteli Mexico City Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 canlı yayını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!

TRT1 FREKANS AYARLARI

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE! 2026 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1 canlı izle ekranında!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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