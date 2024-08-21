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Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:11

TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…

TRT 1 yayın tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıncısı olmaya hak kazandı. TRT 1 ekranlarında yayına gelen maçlar futbolseverler ve taraftarlar tarafından soluksuz takip ediliyor. Bazı izleyiciler ekranda "sinyal yok" "şifreli kanal" uyarılarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. İzleyiciler "TRT 1 şifreli mi, TRT 1 frekansı mı değişti?" sorularına arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Peki, TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatasının çözümü nedir?

TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…

TRT 1 izleyicileri yayın akışı sırasında karşılaştıkları "sinyal yok" hatasını çözmek ve frekans ayarlama işlemlerinin detaylarını öğrenmek için araştırmalara başladı. UEFA'nın yayın hakları sınırlılık ilkesi gereği, TRT 1 ve TRT SPOR yayınının mevcut frekansı EURO 2024 maçları esnasında şifrelenebilmekte. Peki, taraftarlar ve futbolseverler soluksuz maç heyacanına kaldıkları yerden devam etmek iin bu sorunu nasıl çözebiilir? TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal sorunu nasıl çözülür ve nereden yapılır? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri haberin devamında...

TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI VE ÇÖZÜMÜ
Bazı önemli karşılaşmalar başlarken TRT 1 şifreli yayına geçiş yapıyor. Şifreli yayının gelmesi durumunda kullanıcılar TKGS güncelleme yaparak maçı kaldığı yerden izlemeye devam edebilir. İlk olarak kullanıcılar kumandadan "menü" tuşuna basarak televizyonun "ayarlar" kısmına giriş yapmalıdır ardından ise menüden "kurulum" seçeneğine girin ve ardından "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS güncelleme modu kapalı olurken güncellemeyi başlatarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak sorun çözülmemesi durumunda ise menü tuşundan televizyon ayarlarına giriş yapın "TP Ekle" seçeneğine giriş yaparak güncel "TRT 1 frekanslarını" girin.

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TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ
Güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾

TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…

TRT 1 FREKANS AYARLAMA ADIMLARI
Menü veya Kurulum Sayfasına Giriş:
Uydu alıcınızın uzaktan kumandasındaki "Menü" veya "Setup/Kurulum" tuşuna basın.
"Kurulum" veya "Ayarlar" seçeneğine girin.


MANUEL FREKANS GİRİŞİ:
Frekans Ayarları" veya "Manuel Kanal Arama" seçeneğini seçin.
Tek kanal arama menüsüne girin.
Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.
Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…

TRT 1 frekans güncellemesini manuel olarak (Biss Key veya TP Ekle) ise şöyle yapabilirsiniz:
Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Menüden 'Transporder ya da Transporder Ekle' seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.
'Transporder Ekle' seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.
Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra 'Okey' tuşuna basarak frekansları kaydedin.
Menüden çıkmak için 'Exit' tuşuna basın.
Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD'yi bulun. Bu ayarları yaptıktan sonra Euro 2024 maçlarını uydu üzerinden TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

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