Giriş Tarihi: 21.08.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
09:11
TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatası çözümü…
TRT 1 yayın tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıncısı olmaya hak kazandı. TRT 1 ekranlarında yayına gelen maçlar futbolseverler ve taraftarlar tarafından soluksuz takip ediliyor. Bazı izleyiciler ekranda "sinyal yok" "şifreli kanal" uyarılarıyla karşılaştıklarını bildiriyor. İzleyiciler "TRT 1 şifreli mi, TRT 1 frekansı mı değişti?" sorularına arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Peki, TRT 1 neden sinyal yok, açılmıyor ve şifreli kanal uyarısı veriyor? TRT 1 sinyal yok hatasının çözümü nedir?