TRT 1 SİNYAL YOK HATASI || TRT 1 neden açılmıyor, frekans ayarları nasıl yapılır, sinyal yok hatası nereden ve nasıl çözülür?

Türkiye-Hollanda TRT 1 CANLI İZLE | TRT 1 güncel frekans ayarlama bilgileri (EURO 2024 CANLI TAKİP)

UEFA'nın yayın hakları sınırlılık ilkesi gereği, TRT 1 ve TRT SPOR yayınının mevcut frekansı EURO 2024 maçları esnasında şifreleniyor. Bu kapsamda, TRT yayınlarını Türkiye'den uydudan takip eden izleyicilerin maç yayınlarını şifresiz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Daha önce frekans ayarlarını güncelleyen izleyicilerin, frekanslarını tekrardan güncellemeleri gerekmiyor. İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT 1 ve TRT SPOR kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.