Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:27

TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

UEFA Avrupa Ligi maçları 7.hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Maçları izlemek ve takımlarına destek olmak isteyen taraftalar ekran başında yerlerini aldı. TRT 1 ekranın dan maçları izlemek isteyen seyircilerde TRT 1 sinyal yok hastası yaşanıyor. Karşılaşmaların şifresiz olarak takip edilebilmesi adına frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekli. Peki, TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, sinyal yok hatası nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans ayarları

TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 sinyal yok hatası ve güncel frekans ayarları takip ediliyor. Avrupa Ligi maçlarını yayın kanalından takip etmek isteyen izleyiciler şifresiz ekrana geçmek adına çözüm yolları arıyor. Bu akşam Fenerbahçe Lyon maçı 7.hafta mücadeleleri kapmasında yayında olacak.Peki, TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, sinyal yok hatası nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans ayarları

TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI VE ÇÖZÜMÜ
Bazı önemli karşılaşmalar başlarken TRT 1 şifreli yayına geçiş yapıyor. Şifreli yayının gelmesi durumunda kullanıcılar TKGS güncelleme yaparak maçı kaldığı yerden izlemeye devam edebilir. İlk olarak kullanıcılar kumandadan "menü" tuşuna basarak televizyonun "ayarlar" kısmına giriş yapmalıdır ardından ise menüden "kurulum" seçeneğine girin ve ardından "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS güncelleme modu kapalı olurken güncellemeyi başlatarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak sorun çözülmemesi durumunda ise menü tuşundan televizyon ayarlarına giriş yapın "TP Ekle" seçeneğine giriş yaparak güncel "TRT 1 frekanslarını" girin.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ
Güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;
Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: ¾

TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS AYARLAMA ADIMLARI
Menü veya Kurulum Sayfasına Giriş:
Uydu alıcınızın uzaktan kumandasındaki "Menü" veya "Setup/Kurulum" tuşuna basın.
"Kurulum" veya "Ayarlar" seçeneğine girin.

TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

MANUEL FREKANS GİRİŞİ:
Frekans Ayarları" veya "Manuel Kanal Arama" seçeneğini seçin.
Tek kanal arama menüsüne girin.
Uydu alanında Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçin.
Şebekede ara kısmını açık hâline getirin.

SON DAKİKA