TRT 1 sinyal yok sorunu ve şifreli kanal hatası: neden kaynaklanır, nasıl çözülür? İşte TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 SİNYAL YOK HATASI VE ÇÖZÜMÜ

Bazı önemli karşılaşmalar başlarken TRT 1 şifreli yayına geçiş yapıyor. Şifreli yayının gelmesi durumunda kullanıcılar TKGS güncelleme yaparak maçı kaldığı yerden izlemeye devam edebilir. İlk olarak kullanıcılar kumandadan "menü" tuşuna basarak televizyonun "ayarlar" kısmına giriş yapmalıdır ardından ise menüden "kurulum" seçeneğine girin ve ardından "TKGS Güncelle" seçeneğini bulun. TKGS güncelleme modu kapalı olurken güncellemeyi başlatarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak sorun çözülmemesi durumunda ise menü tuşundan televizyon ayarlarına giriş yapın "TP Ekle" seçeneğine giriş yaparak güncel "TRT 1 frekanslarını" girin.