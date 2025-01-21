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TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
13:47
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Bugün, TRT 1 kanalında futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarından biri ekranlara gelecek. Temsilcimiz Galatasaray, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli karşılaşma, futbol tutkunları için heyecan dolu anlar yaşatacak. TRT 1'in yayın akışına göre, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı bu akşam izleyicilerle naklen canlı yayınla buluşacak. Peki, maç saat kaçta? İşte 21 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışına dair detaylar!