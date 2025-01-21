TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde büyük ilgiyle mercek altına alındı. Bugün, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele, TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle ve taraftarlarla buluşacak. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi saatte başlayacak? İşte, TRT 1'in 21 Ocak 2025 tarihli yayın akışı ve maç saati ile ilgili tüm detaylar haberin devamında...