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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 21.01.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 13:47

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1'de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

Bugün, TRT 1 kanalında futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarından biri ekranlara gelecek. Temsilcimiz Galatasaray, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla zorlu bir mücadeleye çıkacak. Bu önemli karşılaşma, futbol tutkunları için heyecan dolu anlar yaşatacak. TRT 1'in yayın akışına göre, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı bu akşam izleyicilerle naklen canlı yayınla buluşacak. Peki, maç saat kaçta? İşte 21 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışına dair detaylar!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde büyük ilgiyle mercek altına alındı. Bugün, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadele, TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle ve taraftarlarla buluşacak. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi saatte başlayacak? İşte, TRT 1'in 21 Ocak 2025 tarihli yayın akışı ve maç saati ile ilgili tüm detaylar haberin devamında...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, TRT 1'DE Mİ?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadele, 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Müsabaka TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK 2025
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev
20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Dilsiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK: Galatasaray-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, TRT 1’de mii? TRT 1 güncel frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 3A, Frekans;11.096, Polarizasyon; H, Sembol Oranı; 30000, FEC; 5/6

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