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TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
08:06
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri
Bugün, futbolseverlerin ve taraftarların büyük bir heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarında olacak. Temsilcimiz Beşiktaş, İspanya'nın köklü kulübü Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatması için TRT 1'in yayın akışına göre, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı bu akşam canlı olarak yayınlanacak. Peki, maç saat kaçta? İşte 22 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışına dair tüm ayrıntılar!