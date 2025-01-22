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Haberler Yaşam TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri
Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 08:06

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1'de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

Bugün, futbolseverlerin ve taraftarların büyük bir heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarında olacak. Temsilcimiz Beşiktaş, İspanya'nın köklü kulübü Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatması için TRT 1'in yayın akışına göre, Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı bu akşam canlı olarak yayınlanacak. Peki, maç saat kaçta? İşte 22 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışına dair tüm ayrıntılar!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşılaşacak ve bu heyecan verici mücadele TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki,Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı saat kaçta başlayacak? 22 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı ve maç saatine dair tüm detaylar, haberin devamında...

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

BEŞİKTAŞ - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA, TRT 1'DE Mİ?

Beşiktaş, Dolmabahçe'de Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger tarafından yönetilecek. Beşiktaş - Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak. Bu heyecan verici mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

TRT1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK 2025
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 UEFA Avrupa Ligi "Beşiktaş- Athletic Bilbao"
20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig- Sporting Lizbon"
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Real Madrid- Salzburg"

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6

TRT 1 SD frekans bilgileri:

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