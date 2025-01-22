TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 OCAK: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, TRT 1’de mi? İşte, güncel yayın ve frekans bilgileri

TRT 1'in güncel yayın akışı, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesinde futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Bugün, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Athletic Bilbao ile karşılaşacak ve bu heyecan verici mücadele TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki,Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı saat kaçta başlayacak? 22 Ocak 2025 tarihli TRT 1 yayın akışı ve maç saatine dair tüm detaylar, haberin devamında...